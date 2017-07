Incêndio assusta Ourinhos e destrói loja da Assess

Fogo destruiu totalmente a loja de móveis do

grupo com sede em Santa Cruz; ninguém se feriu

A loja de móveis do grupo Assess localizada em Ourinhos foi totalmente destruída por um incêndio de grandes proporções na tarde de ontem, 29, no centro da cidade. A ocorrência movimentou equipes do Corpo de Bombeiros de Ourinhos e Marília. Ninguém se feriu.

Cerca de 15 homens da corporação e oito caminhões de combate a incêndio trabalharam no local. O grupo logista, com sede em Santa Cruz do Rio Pardo, possui unidades nas duas cidades e trabalha com móveis finos. Por isso, ainda não há estimativa do total do prejuízo, que foi grande.

Os bombeiros foram acionados por volta das 13h. A fumaça que saía do prédio escureceu o centro de Ourinhos. As labaredas assustavam os moradores. A loja fica no cruzamento da rua Rio de Janeiro com a São Paulo, área comercial de Ourinhos.

O fogo chegou a ameaçar algumas empresas da vizinhança e, por isso, os bombeiros precisaram agir rapidamente. A fumaça, aliás, podia ser avistada de vários pontos da cidade.

As chamas alcançaram cerca de 10 metros de altura. Parte do comércio central de Ourinhos foi evacuado e a Polícia Militar preservou a área para o trabalho dos bombeiros.

O combate às chamas durou cerca de três horas e teve a participação de 15 homens do Corpo de Bombeiros de Ourinhos e Marília. Foram necessários o apoio de mais oito caminhões pipa, disponibilizados pela Usina São Luís, Comercial Zanutto e Castor, além da SAE e Defesa Civil.

As causas do incêndio ainda serão investigadas pela Polícia Civil. Não há informações de que a loja tinha seguro.