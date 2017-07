S. Cruz é incluída na lista de cidades ‘de interesse turístico’

Deputado Ricardo Madalena diz que

projeto será aprovado na Assembleia

O deputado Ricardo Madalena (PR) conseguiu incluir Santa Cruz do Rio Pardo na lista dos municípios “de interesse turístico”. O credenciamento, que pode contemplar a cidade com uma verba anual de R$ 650 mil, ainda depende de aprovação na Assembleia Legislativa de São Paulo, providência que Madalena garante acontecer sem problemas, já que tem o apoio empenhado dos colegas deputados.

A iniciativa do governo estadual visa fomentar o turismo não apenas nas chamadas “estâncias turísticas”, que recebem anualmente verbas específicas para o setor. A criação dos municípios “de interesse turístico” visa distribuir a verba total para outras cidades que podem, eventualmente, se transformarem em estâncias. É o caso do planejamento para Santa Cruz do Rio Pardo.

Há pelo menos um ano a prefeitura tentava incluir o município no novo projeto. Em maio, o governador Geraldo Alckmin sancionou duas leis oficializando as primeiras 20 cidades “de interesse turístico”. Santa Cruz não foi contemplada na primeira etapa.

Na semana passada, o deputado Ricardo Madalena (PR) comemorou a aprovação de Santa Cruz pelo Conselho de Turismo do Estado, entre 20 novos municípios. O projeto agora será submetido à Assembleia Legislativa. Até o final do ano, 140 cidades deverão receber o título de “MIT”.

Se aprovada em agosto, a verba para o turismo poderá ser destinada pelo Estado ainda neste ano. Caso a tramitação seja mais lenta, o dinheiro chegará no início do próximo ano. A verba é automática e não depende de gestos políticos.

Na verdade, são recursos “carimbados”, que só podem ser utilizados no fomento do turismo, como obras e ações. A verba pode ser usada não apenas em festas turísticas e atrativos nas margens do rio Pardo — como a reativação da “Corrida de Boia”, que acabou no atual governo —, mas em reformas de prédios históricos.