Câmara antecipa devolução e viabiliza projeto na Apae

O prefeito Otacílio Assis (PSB) convocou uma cerimônia com quase todos os vereadores e a imprensa para receber um cheque de R$ 200 mil do presidente da Câmara, Marco “Cantor” Valantieri (PR). O evento aconteceu na tarde de terça-feira, 25. O dinheiro é o resultado de um acordo entre a administração e a Câmara para antecipação do dinheiro do duodécimo, que geralmente só é devolvido no final do ano.

Otacílio explicou que precisava dos recursos para dois projetos que serão implantados na área da Saúde. “E isto foi possível graças à compreensão dos vereadores”, elogiou. “E R$ 200 mil não é pouco dinheiro”, insistiu.

Um dos projetos é na Apae — Associação de Pais e Mestres dos Excepcionais —, que deverá ter um setor para tratamento de crianças com paralisia celebral grave. “Hoje nós transportamos estes pacientes para Marília e precisamos de equipamentos específicos para isto, além da capacitação de profissionais”, disse.

A prefeitura, segundo ele, vai bancar toda a estrutura do projeto e o custo mensal ao longo dos próximos meses, avaliado em torno de R$ 10 mil. Otacílio disse que o serviço poderá virar referência na região, inclusive atraindo pacientes de outros municípios para Santa Cruz do Rio Pardo.

Para a Santa Casa, a verba será usada para incrementar um Centro de Especialidades que vai atuar com o município. “O prédio não é próprio para isso e precisamos ampliá-lo”, explicou.