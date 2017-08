Cartas – Edição de 30/07/2017

Maria Perpétua Piedade Gonçalves

Teve ela, em sua vida, dois Otacílios. Um, de seu próprio ventre; outro, mandatário máximo da cidade onde estava seu nome ligado a um hospital, Santa Cruz do Rio Pardo. O prefeito, também médico e Otacílio, exerceu a medicina no prédio contido nas paredes do Hospital e Maternidade Maria Perpétua Piedade Gonçalves. Um Otacílio, o filho Gonçalves deu o dinheiro para a construção do prédio. O outro, Otacílio Assis, médico e prefeito, manteve o nome dela no mesmo prédio que agora vai cuidar da saúde da mulher.

Serve esta citação para quem roubou a placa do prédio, na calada da noite, e a devolva antes que se dê “nome aos bois”. A placa é do prédio feita também com o dinheiro do Otacílio filho.

As origens disso remontam a década de 50, quando o prefeito Camarinha, representando o PSP-PSD local, precisava de um hospital que atendesse os pacientes daquela facção política quando precisassem de cuidados médicos. O outro hospital, a Santa Casa de Misericórdia, como hoje existe, era dominada pelos médicos simpatizantes da UDN. Tal qual também foi chamada a política colorida de Azuis e Vermelhos.

Muito semelhante aos bois Caprichosos e Garantidos, também azuis e vermelhos do Amazonas. Muitos daqui, como todos os de lá, também possuíam chifres.

Toda historia dos rios Pardo e Turvo e suas respectivas cidades se alternavam no poder ora daqui, ora de lá. As tradições e nomes daqui e de lá se alternavam nas autarquias e prédios daqui e de lá. Carlos Sasso fazia diariamente o intercâmbio entre elas. Lá existe escola Terezinha Mariano Magnani, um nome daqui e, no caso deste artigo, Maria Perpétua Piedade Gonçalves e avenida Coronel Clementino Gonçalves, marido e mulher, nomes de lá.

Como disse, os nomes tradicionais daqui e de lá se alternavam na nominativa de órgãos públicos. Apenas um, o grande vereador do Distrito do Turvo e responsável direto e único pelo prédio da “Maternidade Maria Perpetua Piedade Gonçalves” seu único e grande idealizador, até hoje injustiçado pois nada público foi outorgado em seu nome. Foi ele, Idarilio, quem levou o prefeito Camarinha em São Paulo para pedir a verba para a construção da maternidade ao primo de Idarilio, Otacilio Gonçalves.

Talvez seja dessa vez que algum dos edis deslumbrados façam uso do disposto do artigo 217 da Lei Orgânica do Município (LOM). Disposições legais para que a praça que contém o prédio com o nome de Maria Perpetua passe a chamar-se Vereador Idarilio Gonçalves do Nascimento.

Está de parabéns o prefeito Otacílio, seu secretário de saúde Diego Singulani, pela manutenção do nome da matriarca Maria Perpétua no prédio que vai continuar com o mesmo objetivo: cuidar da saúde, mas, agora, apenas da mulher.

Era algo que este articulista temia que acontecesse, mas graças ao prefeito Otacilio Assis o nome foi mantido no prédio que sempre foi da municipalidade, sem nenhuma dúvida, desde a sua construção.

Satisfeito com o desenrolar dos fatos, dato e raso o artigo digitado por Taliany.

— Professor Eduardo Tasha Rios, o filho de Bene e Major (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Clima, um bem comum

Na Encíclica Laudato Si do Santo Padre Francisco, no § 23, ele afirma que o clima é um bem comum, um bem de todos e para todos. Assume que há um consenso científico muito consistente, indicando que estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático. E que nas últimas décadas, este aquecimento foi acompanhado por uma elevação constante do nível do mar.

A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilos de vida, de produção e de consumo, para combater este aquecimento ou, pelo menos, as causas humanas que o produzem ou acentuam. É verdade que há outros fatores, mas numerosos estudos científicos indicam que a maior parte do aquecimento é devida a atividade humana.

Por sua vez, o aquecimento influi sobre o ciclo do carbono (§24). Cria um ciclo vicioso que agrava ainda mais a situação e que incidirá sobre a disponibilidade de recursos essenciais como a água potável, a energia e a produção agrícola das áreas mais quentes e provocará a extinção de parte da biodiversidade do planeta. O derretimento das calotas polares e dos glaciares, a libertação de gás metano e a decomposição da matéria orgânica congelada pode acentuar ainda mais a emissão de dióxido de carbono. Entretanto a perda das florestas tropicais piora a situação, pois estas ajudam a mitigar a mudança climática. O dióxido de carbono aumenta a acidez dos oceanos e compromete a cadeia alimentar marinha.

Se a tendência atual se mantiver, este século poderá ser testemunha de mudanças climáticas inauditas e duma destruição sem precedentes dos ecossistemas, com graves consequências para todos nós. Por exemplo, a subida do nível do mar pode criar situações de extrema gravidade já que um quarto da população mundial vive à beira-mar ou muito perto dele, e a maior parte das megacidades está situada em áreas costeiras.

As mudanças climáticas são um problema global com graves implicações ambientais (§25), sociais, econômicas, e políticas, constituindo atualmente um dos principais desafios para a humanidade. Muitos pobres vivem em lugares particularmente afetados por fenômenos relacionados com o aquecimento, e os seus meios de subsistência dependem fortemente das reservas naturais e dos chamados serviços do ecossistema como a agricultura, a pesca e os recursos florestais. Não possuem outras disponibilidades econômicas nem outros recursos que lhes permitam adaptar-se aos impactos climáticos.

A falta de reações diante destes dramas dos nossos irmãos e irmãs é um sinal da perda do sentido de responsabilidade pelos nossos semelhantes, sobre o qual se funda toda a sociedade civil.

Muitos daqueles que detêm mais recursos e poder econômico ou político parecem concentrar-se em mascarar os problemas ou ocultar os seus sintomas, procurando apenas reduzir alguns impactos negativos de mudanças climáticas (§26).

Tornou-se urgente e imperioso o desenvolvimento de políticas capazes de fazer com que, nos próximos anos, a emissão de dióxido de carbono e outros gases altamente poluentes se reduza drasticamente, por exemplo, substituindo os combustíveis fósseis e desenvolvendo fontes de energia renovável.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Vida

Pensava ser uma geração que só olha para baixo. Agora tenho certeza: é uma Era que só olha para baixo, para o celular, o próprio umbigo. Extasiados, tomados por um autismo pós-moderno, ficamos focados no mundo desfocado e virtual, contabilizando coisas que não têm importância e estão ao alcance apenas das pontas dos nossos dedos. Não sentimos mais o relevo, apenas clicamos. Tudo robotizado, quase um mundo separado, onde não se pode olhar para os lados, estender a mão, dar um abraço demorado. Tão pequeno que cabe na tela de um telefone.

Assim tem sido esse tempo virtual, em nuvem, nebuloso, sem o cheiro das coisas simples ou de um carinho preguiçoso. As casas se tornaram imensas lan houses, cada um em seu compartimento, seu mundo on line, falando com todos, menos com nós mesmo. É um tempo das coisas vãs, das conversas vazias, fugazes, da ausência do afago, da pergunta simples de quem olha nos olhos e lança um despretensioso “como você está?”. Estamos todos abduzidos por esse ‘tempo do tudo’ e não ‘do todo’.

Nas redes sociais, onde deveria ser o mundo das interações e trocas de experiências, encontramos os guetos virtuais, multiplicados e compartilhados em suas muitas versões e possibilidades. Tudo direcionado, reto, quando o aberto fica delimitado e se torna, espontaneamente, quase que privado. Nossas prisões internas, nossa primitiva necessidade de grupo, de pertencimento, exercem seu poder primitivo e nos conduzem ao mais amplo, planetário e intransponível encarceramento virtual.

Pelas ruas, caminhamos em linha reta, deixando claro que não queremos ir muito longe, pois o mundo raso que cabe em nossas mãos nos basta! É pouco, é desprovido de sentimento, de sutilidades, povoado apenas pelas coisas que não vivemos e que fazem nenhuma falta. Não estendemos mais as mãos por que elas seguram o celular. Falta poesia, falta cumplicidade, falta o abraço amigo em campos de trigo.

Um dia vi em uma cidade do interior, tarde da noite, jovens espalhados pela calçada de um pequeno prédio, à meia luz, olhando fixamente para o chão. Achei estranha a cena, pensei ser uma legião de drogados naquela pacata cidade. Quando alguém alertou: “eles estão utilizando o wi fi do escritório”. Estavam mesmo entorpecidos por aquele momento de viagens e conexões. Usavam assim sua solidão para falar com todos, falar com o mundo, o que não conseguem dizer para os que estão próximos. Esse é um tempo de silêncio e de insuperáveis distâncias. Assim os sentidos vão regredindo na mesma proporção que as palavras e suas descrições. É um tempo de contração do sentimento, do verbo e do verso.

É preciso ser livre para olhar para os lados, sentir o vento bater no rosto, escolher um caminho e seguir apreciando as cores da estrada. É preciso ser livre para exercer o poder da contemplação, com tempo para o coração. É preciso ser livre para sentir as coisas boas das horinhas de descuido e que enchem nossas vidas de sintilâncias e inutilidades. Além desse tempo, a vida vai, por dentro de nós, com nossos sonhos e carências mais infantis. Para nossa sorte, a vida não é touch screen.

— Petrônio Souza Gonçalves (São Paulo-SP)

O iceberg

Pouco se falou, a não ser as imagens da NASA que foram mostradas rapidamente nas TVs, sobre o descolamento do enorme bloco de gelo na Antartida, que agora permanece como um iceberg. Com uma enorme fenda junto à Plataforma Larsen C, que também enfenta dificuldades para permanecer na Península Antartica, onde os glaciologistas atribuem o derretimento ao Aquecimento Global.

O que poucos sabem ou dizem é o estudo que o geólogo norte-americano John Mercer, da Universidade de Ohio, mostrando que, com uma rachadura na parte C da Plataforma Larsen, o nível dos oceanos subiria aproximadamente dois metros em pouco tempo.

Enquanto isso, os governantes n~]ao se entendem e insistem na inação de medidas que possam ajudar o Meio Ambiente. A Natureza segue seu caminho, mas a vingança poderá estar próxima, porque a morte nao será pelas guerras, bombas atômicas, mísseis ou armas químicas, mas, sim, por afogamentos nas grandes cidades costeiras dos cinco continentes.

Sinto muita tristeza pela nossa biodiversidade e pena das gerações futuras.

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

“FOTO DO LEITOR”

Fundação da Santa Casa de Misericórdia

— Antigo prédio da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo, imagem do acerto do servidor público aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro. O leitor também comentou que, segundo informações do livro “Santa Cruz do Rio Pardo Memórias – Subsídios para a história de uma cidade paulistana” (2ª edição), do professor José Magalli Ferreira Junqueira, as primeiras providências oficiais para a instalação da Santa Casa ocorreram precisamente no dia 9 de março de 1913, numa reunião ocorrida no antigo Cinema Oriente. Estavam presentes Octaviano Carlos de Azevedo, Leite Leite Oiticica, Angelo Menezes, Ernesto Torres Contrim, José Maria de Lacerda, Antonio Evangelista da Silva (“Tonico Lista”), Leônidas do Amaral Vieira, Agnello Villas Bôas (pai do sertanista Orlando Villas Bôas), Saul Ferreira e Sá, Jacintho Ferreira e Sá, Linino Lobo, Victorio Besana, Bichara Elias, Francisco Gonzaga, Arcindo Carvalho, Manoel Rodrigues, João Nonato Almeida, Carlos Constancio Da Silva, Evaristo de Castro Ferreira, Francisco Rodrigues da Silva, Luttgardes Bastos, Avelino Borges e Alberto Baptista Gomes. Os trabalhos de construção do prédio da Santa Casa de Misericórdia começaram em 1913 e terminaram em 1919.