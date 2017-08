Coluna de João Zanata Neto – Edição de 30/07/2017

Se eu pudesse!

João Zanata Neto *

Se eu pudesse, lançaria mão de todos os recursos para atingir o ponto culminante. E que ponto seria este? Há tanta coisa para fazer! Se eu pudesse, não pouparia esforços para descobrir qual o ponto culminante mais culminante de todos.

O que me falta é admitir: estou desorientado e soterrado sob todas essas peças do maior quebra-cabeças que o ser humano se propôs a desvendar. O que me falta é mais ideias. Não sei o que fazer com as poucas peças que se encaixam, pois ainda há muitas outras esparsas.

Se alguém me perguntar como e quando eu entrei nesse desafio, eu não saberia dizer. A fome do saber surge como outra qualquer. Se alguém me questiona-se aonde quero chegar, eu diria, com certa singeleza, que desejo um primeiro passo na direção certa. E este seria o primeiro e o mais difícil de todos.

O que me falta é o diálogo das ideias. Quem sabe, muitos já possuem a resposta, mas não sabem ou não podem saber que estão diante da solução porque não acreditam em suas especulações. Quão bem seria saber que há muitas hipóteses em comum não compartilhadas. Mas, um dia, tudo isto pode mudar. A frenesi especulativa dos segredos do universo pode se abrandar em tendências comuns. Quando os antagonismos já desgastados pela incredibilidade, se assentar em uma fórmula ou solução final, a dinâmica corrosiva das hipóteses cessará. A hipótese que não sucumbiu releva-se única e universal, bastando ser comprovada e aceita por todos.

A dinâmica das especulações é útil e eficaz para reduzir as ideias errôneas, mas o pensamento é desfocado e perde muito tempo em questões comezinhas. Muitas questões irrelevantes ocupam espaço e retiram o brilho das ideias mais importantes.

Se alguém me pergunta-se o que é mais importante, não teria uma resposta unânime. O descompromisso com os anseios da humanidade é tão grande, atrapalhando e desperdiçando muitas ideias que poderiam surgir quando se trabalha em cooperação. O desproposito de muitos lega às poucas mentes brilhantes um encargo descomunal. Abnegar-se dos problemas mundanos em alguns dias apenas pode ajudar muito. Reservar algumas horas aos pensamentos elevados conduz ao descobrimento de muitas soluções impensadas.

Com tudo isto e por tudo isto, não deixo de pensar. Mas se foi dado a eu descobrir o não descoberto, a revelar o irrevelado, ainda sim, hesitaria, pois nem sei se isto seria necessário. Resta-me a dúvida de que as coisas devem ficar como estão. Será que o nosso trabalho é apenas procurar. O procurar como exercício do pensamento do homem mortal não será a sua única missão? Imaginem, para exemplificar, que descubra como navegar entre os planetas com uma velocidade maior do que a da luz. Ficaríamos tão deslumbrados que nada cogitaríamos. Mas, eu penso, como primeira e única duvida, se isto é necessário. Não estaríamos subvertendo a ordem natural das coisas do mundo?

Se alguém me pergunta-se por que desprezo as viagens interplanetárias, diria que não desprezo, mas digo que talvez não seja necessário, pois todos somos espíritos de vida eterna muito bem capazes de fazer coisa igual sem nenhum aparato. Se alguém me disser que não concorda, continue procurando, pois aonde você quer ir, eu já fui e todos já foram, mas não se recordam.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.