Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 30/07/2017

Meu padrinho favorito

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Depois de errar por quatrocentas e poucas semanas aqui nesse palmo de página que me cabe no DEBATE, acho que é hora de fazer justiça ao meu herói primeiro – o tio Genésio. Quando nasci, primogênito e peladinho, foi ele convidado por meus pais para me batizar em Aparecida do Norte. Faltou-nos a sorte nesse intento, pois mais tarde, tanto ele como eu nos tornamos descrentes. Muitos anos depois, agora por minha conta e risco, resolvi chamá-lo para meu padrinho de casamento, uma experiência que finou-se mais rápido do que a minha fé. Até um pai-de-santo é capaz de ver nos búzios que minha família não é lá um bom quadro de pessoas para você escolher como padrinho ou apadrinhar.

Oficial da Aeronáutica, tio Genésio sempre morou longe; ou melhor, só morava em cidade grande, nas capitais. Chegava de vez em quando pelo Correio, em fotos onde aparecia fardado ao lado de autoridades, ou em praias que não conhecíamos e nem haveríamos de conhecer. Num tempo em que nenhum dos parentes tinha carro, ele tinha milhares de horas de voo, além do próprio carro para andar pelo chão. De férias, ao invés de procurar os militares da minha cidade, passava a tarde jogando bolinha de gude e pião com a sobrinhada. Foi ele que nos ensinou os fundamentos do vôlei e do xadrez. Certa tarde flagrou dois de seus pupilos num tabuleiro onde já não se via mais o Rei. Você que me lê não tem a obrigação de saber que uma partida de xadrez se encerra com a captura do Rei, mas aqueles dois compenetrados adversários deviam saber – ou ir jogar truco, então.

O responsável pela aplicação das economias do tio Genésio era o seu irmão caçula, José. Começou comprando novilhas para engorda e parou a tempo de não perder tudo com a queda do preço da arroba do boi. Com o que sobrou, somado ao dinheiro que economizara enquanto esperava o gado engordar, comprou várias linhas telefônicas – para alugar. Mas, com a implantação do celular, as linhas telefônicas despencaram; em compensação, o preço da carne agora não parava de subir. Vendeu as linhas telefônicas por uma pechincha e com mais um pouco que tinha poupado, aplicou em terrenos, que alguns meses depois um plano econômico do governo transformou no pior negócio da paróquia. Se comprava dólar, o dólar caía. Se vendia, o dólar subia!

Hoje meu tio se dedica à pintura e a confecção de maquetes. Fez a Torre Eiffel na escala de 1:300, a partir da planta original do século XIX, utilizando mais de 2 mil pedacinhos de bambu. Antes, escreveu três livros sobre a história da nossa cidade. Mas antes disso tudo, eu acho que ele só começou a lucrar quando finalmente desistiu do mercado financeiro. Tio Genésio tomou essa sábia decisão ao concluir que se um dia aplicasse seu dinheiro na compra de um circo de anões, em pouquíssimo tempo os anões fatalmente iriam crescer.

– Bença, tio!