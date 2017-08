Homem é preso em S. Cruz com R$ 16 mil em notas falsas

Ele estava num ônibus que foi parado pela Polícia Rodoviária

Um jovem de 21 anos foi preso com 320 notas falsas de R$ 50,00 pela Polícia Rodoviária, em Santa Cruz do Rio Pardo, na manhã da sexta-feira, 28. Ele seguia viagem em um ônibus que fazia o itinerário Ponta Porã-São Paulo. O veículo foi parado numa blitz do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) que era realizada no quilômetro 310 da rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP 225), por volta das 9h, no município de Santa Cruz.

Ao entrarem no veículo, os policiais perceberam que o suspeito havia acabado de sair do banheiro e demonstrava certo nervosismo. Ao vistoriar o compartimento do passageiro, os policiais encontraram no lixo dois pacotes com várias cédulas de R$ 50,00. Havia índicios de que as notas eram falsificadas.

Diante das evidências, o jovem foi indagado pelos policiais e acabou confessando. Ele contou que havia comprado as cédulas por R$ 1.400,00 no Paraguai e que tentaria infiltrar o dinheiro falso no mercado em Ibaté, cidade onde mora.

O homem foi preso por falsificação de moeda e encaminhado para a Polícia Federal de Marília. O nome do rapaz não foi informado pela polícia.