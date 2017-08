O último dos despachantes

Clóvis Pereira Borba, 71, alerta que Estado

não faz concurso há mais de duas décadas

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Aos 71 anos e caminhando com dificuldades devido a um desgaste no joelho, o ex-vereador Clóvis Pereira Borba pode ser considerado um dos últimos despachantes, profissão que ele acredita ser extinta em alguns anos. Um dos motivos é que, hoje, bancos e escritórios costumam fazer o mesmo serviço, desprestigiando a profissão.

No entanto, há um motivo mais forte. Há mais de 20 anos o Estado de São Paulo não autoriza concurso para novos despachantes. Entre aqueles que ainda têm o registro oficial da profissão, muitos estão se aposentando e até morrendo. “Cada vez mais faltam despachantes em São Paulo”, diz Borba, que sempre carregou o apelido de “Gauchinho”.

Ele foi dono de um escritório despachante em Santa Cruz do Rio Pardo durante muitos anos, mas ainda exerce a profissão. Na verdade, seguiu os passos do pai, o também despachante Pedro Pereira Borba. “Antigamente era despachante policial, não sei por qual motivo. Afinal, o despachante nunca foi policial”, explica.

Mas “Gauchinho” foi. Tanto que precisou entregar a carteira de despachante quando assumiu um cargo de investigador na Polícia Civil. Foi na época em que se elegeu vereador pelo MDB em plena ditadura militar, ocupando uma cadeira na Câmara de Santa Cruz entre 1977 e 1982. Não quis disputar a reeleição e, desgostoso, abandonou a política.

Borba ficou pouco tempo na Polícia Civil e logo voltou às origens, reavendo a carteira de despachante e abrindo um escritório em Santa Cruz, batizado com o próprio apelido.

“Apesar de cada dia mais faltarem despachantes, o número de carros nas ruas está aumentando. Mesmo assim, a profissão caminha para a extinção”, avalia Borba. Segudo ele, todo mundo faz este serviço e a queda do serviço profissional nos últimos anos pode ser avaliada em 50%. “A comadre faz para o compadre, o banco faz direto, o vizinho também faz. Virou uma bagunça”, reclama. Ao mesmo tempo, ele adverte que a burocracia estatal aumentou. “E não era fácil obter o registro de despachante”, conta. Segundo Gauchinho, os concursos eram difíceis e o candidato precisava estudar muito para ser aprovado.

Clóvis lembra que o despachante foi sinônimo de honestidade há décadas. “Era como um médico. A pessoa escolhia aquele de sua inteira confiança. Afinal, ela entregava dinheiro ao profissional e esperava pelos serviços”, conta.

Sem concurso

“Gauchinho” é o mais antigo despachante de Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje residente em Curitiba para ficar próximo da filha, ele viaja todos os meses para Santa Cruz, onde ainda trabalha no ramo.

Mas ele não sabe o motivo pelo qual o governo do Estado não faz concursos para novos profissionais há mais de 20 anos. “Isto é um absurdo e está acabando com a profissão”, garante. Borba conta que o despachante registrado em São Paulo não pode exercer a profissão em outro Estado. Neste caso, necessitaria ser aprovado num outro concurso público, que também é raro em outros Estados.

* Colaborou Toko Degaspari

Estado parcela o IPVA

Quem tem débitos de IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) vencidas até dezembro do ano passado pode parcelar a dívida em até 18 vezes. Há três meses, o governador Geraldo Alckmin assinou decretos que criaram programas especiais de parcelamento de vários impostos e taxas, com o objetivo de aumentar a arrecadação do Estado de São Paulo.

O benefício inclui a redução de até 75% dos juros e 60% da multa para pagamento à vista ou parcelamento. O programa atinge pessoas físicas ou empresas. “É uma forma de valorizar os contribuintes e ajudá-los a regularizarem seus débitos. Além disso, ações desse tipo ajudam a reduzir o estoque de passivos, recuperam recursos e se revertem em benefícios diretos para toda a população por meio de investimentos em diversas áreas”, explicou o secretário adjunto da Fazenda, Rogério Ceron.

A secretaria da Fazenda estima que o Estado tenha uma receita extra de R$ 2 bilhões no total. Destes, R$ 1,6 bilhões serão do Programa Especial de Parcelamento (PEP). E como 25% da receita do ICMS pertence às administrações municipais, isso representa a injeção direta de R$ 400 milhões no caixa das cidades. Além disso, 50% do IPVA volta aos municípios.

Cerca de 282.060 contribuintes (empresas) devedores podem aderir, assim como outras 1.711.392 pessoas físicas com dívidas.

A Secretaria da Fazenda disponibilizou um canal exclusivo para os cidadãos que tenham dúvidas sobre a adesão aos programas. A central de atendimento (fone 0800 170 110) funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 19h.