Ataque de ‘hackers’ paralisa a prefeitura durante quatro dias

Administração ainda não sabe o que aconteceu e

nem acionou Polícia Civil para registrar alguma queixa

Um ataque cibernético paralisou os computadores da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo desde sexta-feira, 28 de julho. Ainda não se sabe se houve um ataque de “hackers” ou se algum vírus infectou os servidores da administração. O fato é que o atendimento ao público foi suspenso até quinta-feira, 3, mas anteontem os dados ainda não estavam normalizados.

O problema começou na sexta-feira, quando todos os setores da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo passaram a não ter acesso aos dados dos computadores centrais. Ao público, a informação era de que teria acontecido um problema devido a uma queda de energia elétrica.

Somente na segunda-feira, 31, a administração reconheceu que os arquivos dos computadores centrais foram danificados. Como o atendimento ao público já era precário, inclusive com a impossibilidade do pagamento de algumas duplicatas, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) tomou a decisão de suspender o expediente à população na terça e quarta-feiras.

A prefeitura ainda não está funcionando normalmente. Funcionários estão executando novamente as digitações de oito dias, que é a avaliação preliminar dos dados perdidos pela invasão. A secretaria de Comunicação avalia que nos próximos dias a situação estará plenamente normalizada.

Mistério

A prefeitura não registrou queixa na polícia porque ainda não sabe se houve um ataque cibernético. Tudo indica que sim, pois os arquivos foram criptografados e somente acessível através de uma senha desconhecida. Entretanto, não houve pedido de resgate, como normalmente acontece com ataques de piratas da internet.

Em Santa Cruz, por exemplo, várias empresas já sofreram este tipo de crime. Algumas, aliás, pagaram o resgate em “bitcoins”, o dinheiro virtual que pode ser depositado em contas do exterior para saque em moeda corrente.

Após a descoberta do ataque, as atenções se voltaram para a empresa de informática Micromap, que presta serviços de programação e aluga softwares ao município. No entanto, o diretor da empresa, Maurício Veronez, explicou que a Micromap não tem responsabilidade quanto à segurança da rede interna da prefeitura, uma vez que o município possui setor e pessoal próprio para este serviço. “Somente locamos sistemas de administração pública, efetuando treinamento e suporte”, disse o diretor, em nota encaminhada ao jornal e publicada nesta edição.

Maurício também ainda não sabe se o dano na prefeitura foi causado por um ataque de hackers ou por algum vírus. Segundo ele, o contrato do município com a Micromap impõe obrigatoriamente um “backup” (cópia) diário de todos os dados, que ficam armazenadas na própria empresa durante uma semana. O problema, segundo Veronez, é que os ‘backups’ feitos após o problema também estavam contaminados.

O empresário explicou que pelo menos oito dias de digitação de dados foram perdidos e estão sendo novamente executados por funcionários da prefeitura. Ele anunciou que está orientando a administração a instalar antivírus específicos para servidores e outros para a rede interna, além de reforçar a questão da segurança para evitar possíveis ataques de hackers.

Providência

Em entrevista ao radialista Diego Singolani, da 104 FM, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Santa Cruz, Fernando Rampazzo, admitiu que a prefeitura não registrou queixa na polícia. Ele garantiu que todas as informações referentes ao caso de desfalque nos cofres públicos, feito ao longo de anos pela ex-servidora Sueli de Fátima Feitosa, estão preservadas.

Rampazzo contou que o município já contratou uma empresa para avaliar a situação e emitir um laudo. “Eu creio que um ataque de hackers seja pouco possível porque não houve pedido de resgate”, explicou o secretário. Segundo ele, todas as informações posteriores ao dia 18 de julho estão totalmente preservadas.

‘Piratas’ operam no mundo todo

Em maio deste ano, todo o planeta descobriu os estragos que um ataque cibernético pode provocar, quando 74 países, inclusive o Brasil, foram atingidos e tiveram computadores de órgãos públicos e empresas invadidos. O prejuízo somou alguns bilhões de dólares. O crime está se alastrando cada vez mais e empresas de Santa Cruz do Rio Pardo já sofreram sequestros de dados.

É o caso do escritório “Solução Contabilidade”, cujo proprietário, Marcel Pilatti, encontrou todos os dados da empresa criptografados no início de uma semana e um pedido de resgate em bitcoins. Para provar que os dados retornam ao normal após o pagamento do resgate, os “piratas” pedem o envio de alguns arquivos por e-mails, que são devolvidos em alguns minutos devidamente normalizados.

Marcel não pagou o resgate, mas sabe de empresas de Santa Cruz do Rio Pardo — algumas de grande porte — que cederam à pressão dos criminosos.