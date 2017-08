Biblioteca recebe escritor na segunda

Programa do governo do Estado traz o escritor

Ferréz para um “bate-papo” na biblioteca “Abílio Fontes”

O escritor Reginaldo Ferreira da Silva, o “Ferréz”, estará em Santa Cruz do Rio Pardo na noite desta segunda-feira, 7, para participar de um bate-papo na biblioteca municipal “Professor Abílio Fontes”. O evento faz parte do programa “Viagem Literária”, da secretaria de Cultura do governo do Estado, em que vencedores do “Prêmio São Paulo de Literatura” percorrem bibliotecas do interior para conversar com um público que gosta de literatura. A entrada é gratuita para jovens e adultos.

Ferréz é escritor, rapper, romancista, contista, poeta e empreendedor. O “bate-papo” começa às 19h e o escritor vai abordar o tema “Literatura Marginal”.

Ferréz é ligado a esta corrente literária pelo fato dela ser desenvolvida na periferia das grandes cidades e tratar de temas relacionados a este universo. Aliás, o escritor possui uma linguagem influenciada pela variante linguística usada na periferia de São Paulo.

Ferréz já publicou vários livros, entre eles “Fortaleza da Desilusão” (1997), “Capão Pecado” (2001), Amanhecer Esmeralda (2005) e “Ninguém é Inocente em São Paulo” (2006). Ele é fundador do “1DaSul”, um grupo que promove ações e eventos culturais na região do Capão Redondo, ligado ao movimento hip-hop. Ele também possui um quadro próprio no programa “Manos e Minas” da TV Cultura, chamado de “Interferência”, onde comenta sobre o samba.

Além disso, Ferréz é um dos debatedores do “Programa Piloto” — ao lado de Karina Buhr, Leonardo Sakamoto e PC Siqueira —, exibido mensalmente pelo site da TV Carta, da revista “Carta Capital”.