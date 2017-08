Cidade registra outro assalto

Bando invadiu supermercado no Jardim São João,

ameaçou funcionários e clientes e fugiu com R$ 5 mil

Uma semana depois do assalto que resultou no sequestro de um empresário em Santa Cruz do Rio Pardo e tiroteio pelas ruas, assaltantes armados invadiram um supermercado na noite de sexta-feira, 4, e renderam clientes e funcionários. Segundo consta, eles conseguiram fugir com R$ 5 mil roubados do caixa.

O assalto começou por volta das 19h25 no bairro Jardim São João, nas dependências do supermercado Bom Preço, o maior daquela região da cidade. Segundo algumas testemunhas, ladrões armados renderam funcionários e clientes, provocando um clima de pânico no estabelecimento.

A Polícia Militar foi acionada minutos depois e destacou várias viaturas para o bairro. A tentativa era de surpreender os ladrões, mas eles já haviam fugido. Populares alertaram que o bando estava num Chevrolet Monza e seguiram em direção a Bernardino de Campos, na estrada vicinal que liga Santa Cruz àquela cidade.

A PM cercou toda a região, com apoio de policiais de Bernardino de Campos, Ipaussu e Óleo, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido preso.

Toda a ação dos ladrões foi flagrada pelo sistema de monitoramento de câmeras do supermercado. Pelas imagens, é possível ver o exato momento em que os dois homens entram no local, sendo que um deles aponta o revólver para a cabeça de uma funcionária e obriga todos a levantarem as mãos.

Enquanto isso, outro indivíduo recolheu o dinheiro dos caixas e ainda empurrou com certa violência uma mulher, provavelmente também funcionária do estabelecimento.

A Polícia Militar continua trabalhando no caso e busca por informações que identifiquem os criminosos. As denúncias, segundo o comando da PM, podem ser feitas anonimamente através dos telefones 190 ou (14) 99728-5198.

Sequestro

A Polícia Civil continua investigando o assalto na casa de um empresário, morador do bairro da Estação, em Santa Cruz do Rio Pardo, há uma semana. Na ocasião, além de amarrarem e prenderem o casal na residência, os ladrões fugiram no carro de outro empresário, que foi forçado a dirigir. A polícia descobriu o carro, houve troca de tiros e os cinco assaltantes fugiram. Um deles foi preso minutos depois, enquanto outro foi detido no dia seguinte.

Segundo consta, não há pistas dos outros membros da quadrilha. Os dois presos não querem colaborar com as investigações da polícia.