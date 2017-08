Dois dias de puro rock

A 15ª edição do festival “Rock Rio Pardo”

levou cerca de 30 mil pessoas à Expopardo

Santa Cruz do Rio Pardo respirou rock and roll no final da semana passada, com a 15ª edição do “Festival Rock Rio Pardo”. Os organizadores não quiseram fazer uma avaliação oficial do público, mas estima-se que cerca de 15 mil pessoas passaram pela área da Expopardo no sábado e no domingo, totalizando cerca de 30 mil pessoas. Os principais shows — o roqueiro Frejat e a banda Matanza — lotaram o recinto “José Rosso”.

O evento é organizado pela Comissão de Bandas de Santa Cruz, com apoio da secretaria municipal de Cultura. A administração banca as duas principais atrações, mas diversos grupos de rock de Santa Cruz e região também têm oportunidade de se apresentar.

Neste ano a estrutura foi maior, com praça de alimentação diversificada e estacionamento. No entanto, comerciantes reclamaram que o preço cobrado para franquear um espaço aumentou muito.

A banda “Matanza” se apresentou no sábado, para os fãs de heavy metal. No domingo a atração principal foi Frejat, fundador do “Barão Vermelho” e que hoje faz carreira solo. Além deles, subiram ao palco das bandas Charlie Marte (Jacarezinho-PR), The Hangovem e Baleia Mutante (São Paulo), Gato Carteiro (Jahu), No Fate, Landau 69 (Santa Cruz), Sephion (Santos), Elder King (São José do Rio Preto), Kataklisma (Santa Cruz do Rio Pardo) e Deck 55 (Bauru).

Neste ano, o festival solicitou, como ingresso, um quilo de alimento não perecível cujo total será distribuído a entidades assistenciais.

A festa do rock foi idealizada em 2002, mas cresceu ao longo dos anos e hoje faz parte do calendário turístico de Santa Cruz do Rio Pardo, atraindo roqueiros da região e até de vários Estados. Até mesmo no meio musical o festival já é reconhecido.