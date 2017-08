Polícia Federal investiga aparelho da Santa Casa

PF investiga empresa que vendeu aparelho

a hospital, em operação contra o contrabando

A Polícia Federal cumpriu mandatos de busca e apreensão na manhã de quarta-feira, 2, na Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo. A investigação é resultado da “Operação Equipos”, que apura o contrabando de equipamentos de uso médico por uma organização criminosa. Em Santa Cruz, o alvo é um “arco cirúrgico”, aparelho que custou em torno de R$ 160 mil e que é usado por ortopedistas.

A operação da PF foi deflagrada em todo o País, envolvendo instituições de saúde de quase 60 municípios. Além disso, a polícia de Fort Myers, nos Estados Unidos, está colaborando com a investigação. Foram sequestrados nove veículos e 21 imóveis dos principais envolvidos no crime.

Os suspeitos são empresários do ramo de importação e exportação, revendedores de equipamentos hospitalares, clínicas, hospitais, despachantes e até doleiros. Um servidor da Receita Federal da Aduana de Controle Integrado (ACI) em Dionísio Cerqueira, no Oeste de Santa Catarina, também foi apontado como integrante do grupo. Estima-se que o contrabando dos produtos tenha gerado um prejuízo de R$ 20 milhões aos cofres da União.

O esquema criminoso foi descoberto em 2013, quando houve a apreensão de equipamentos médicos — entre tomógrafos, mamógrafos e outros produtos — durante uma blitz em Dionísio Cerqueira-SC. A carga estava avaliada em R$ 3 milhões, mas a nota fiscal apontava apenas 10% do valor real. Em investigações, a Polícia Federal descobriu que a organização conseguiu introduzir no Brasil outras 12 cargas de equipamentos dos Estados Unidos, que entravam no País através das fronteiras do Chile e Argentina.

Em Santa Cruz

Um dos equipamentos foi comprado pela Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo em 2014. Trata-se de um Arco Cirúrgico da marca Philips. Na manhã de quarta-feira, 2, policiais federais estiveram no hospital e apresentaram os mandados judiciais ao diretor da Santa Casa, Hélio Francisco Pichinin. O aparelho, que se encontrava na sala de depósito de equipamentos da Santa Casa, foi apreendido. O hospital, porém, alegou que o arco é usado em diversas cirurgias e, por isso, o equipamento permaneceu no local mediante um documento em que a direção da Santa Casa foi nomeada como fiel depositária.

Também foram apreendidas a nota fiscal de compra do aparelho, no valor de R$ 160 mil, emitida pela empresa Odair Pagano, além de cópias de quatro cheques no valor unitário de R$ 37,5 mil, emitidos em agosto de 2014. Há um quinto cheque de R$ 10 mil com a assinatura de Mércio de Souza, que era o diretor do hospital em 2014.

Hospital diz que é ‘vítima’ e

pode acionar os responsáveis

O administrador da Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo, Carlos Belarmino, 46, admitiu que a direção do hospital ficou surpresa com a presença da Polícia Federal na quarta-feira, 2. Segundo ele, o equipamento foi adquirido pela Santa Casa em 2014, “como qualquer outra instituição”, e que o hospital de Santa Cruz acabou sendo “vítima” das empresas que importaram este equipamento para o Brasil.

O “arco cirúrgico” foi comprado, inclusive, com recursos de uma emenda parlamentar. A contrapartida do hospital era R$ 10 mil, daí a existência de um cheque neste valor assinado pelo ex-diretor Mércio de Souza. O hospital pagou o restante em quatro parcelas de R$ 37,5 mil. “Este equipamento é usado para fazer várias cirurgias ortopédicas, atendendo a demanda da sociedade”, explicou Carlos.

O administrador disse que ainda está levantando os documentos, uma vez que a compra foi feita há mais de três anos. “A administração do hospital, juntamente com o departamento jurídico, está colaborando com a Polícia Federal em tudo o que a investigação necessitar. Não temos nada o que esconder, pois somos vítimas desta organização”, disse.

O aparelho continua na Santa Casa, que assinou um termo como “fiel depositária”. Entretanto, caso ele seja apreendido no decorrer do processo, Carlos Belarmino disse que o hospital vai procurar seus direitos, acionando a empresa vendedora na Justiça.

Susto

As primeiras informações sobre o equipamento da Santa Casa alvo da investigação da Polícia Federal diziam que se tratava de um raio-X, como noticiou no início o site G1, do grupo Globo. Assim, o técnico em radiologia Lourival Heitor, que trabalha na Santa Casa, acabou sendo citado na imprensa. Vereador desde janeiro, ele ficou surpreso com a divulgação de seu nome.

“Não tenho nada com isso. Aliás, a Santa Casa também não tem, pois a investigação tem como alvo a empresa vendedora que possivelmente sonegou impostos”, explicou. Segundo Lourival, o “arco cirúrgico” em poder do hospital tem homologação e registro da Anvisa e do Ministério da Saúde. “É um aparelho totalmente legalizado”, garantiu.

* Veja o documento da Polícia Federal de apreensão do equipamento

(que continua no hospital mediante um termo de fiel depositário)