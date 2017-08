Surpresa: dos federais da região, só o capitão votou contra Temer

Milton Monti (PR), Walter Iroshi (PSD)

e outros votaram pelo arquivamento

O deputado federal mais votado em Santa Cruz do Rio Pardo nas últimas eleições, Milton Monti (PR), fez aquilo que anunciara na véspera e votou contra a denúncia por corrupção que poderia afastar do cargo o presidente Michel Temer (PMDB). Na semana anterior, durante visita ao prefeito Otacílio Parras (PSB) em Santa Cruz, Milton já havia confidenciado à imprensa que apoiaria Temer. “Não é o momento de afastá-lo”, explicou.

A posição de Milton Monti gerou críticas de eleitores nas redes sociais, muitos dizendo que não votariam mais no deputado federal. Afinal, Michel Temer é o presidente mais impopular da história e, para muitos, responsável pelo acirramento de uma crise econômica e política sem precedentes.

A denúncia do Ministério Público contra o presidente acusa Michel Temer de crime de corrupção, por supostamente ser o destinatário da mala com R$ 500 mil que estava em poder de um de seus principais assessores. O dinheiro, conforme delatou o próprio empresário ao MP, era propina paga por Joesley Batista, dono do grupo JBS.

A discussão da denúncia contra o presidente aconteceu na última quarta-feira, 2, mobilizando a Câmara dos Deputados até o final da noite. Michel Temer obteve 264 votos favoráveis ao arquivamento da denúncia, enquanto outros 227 votaram pela continuidade do processo.

Entre os deputados contrários à permanência de Temer está Capitão Augusto Rosa (PR), praticamente o único com base eleitoral na região a adotar esta postura. Nas redes sociais, a assessoria do deputado federal disse que ele votou para ser “coerente” com o que propôs aos policiais militares “e à região de Ourinhos”.

O voto de Capitão Augusto não deixa de ser uma surpresa porque, ideologicamente, seria ele quem estaria mais próximo de Michel Temer, à direita no espectro político.

Entretanto, o deputado de Ourinhos agora corre o risco de ser expulso do PR porque o partido havia fechado questão a favor de Temer e, inclusive, faz parte da base aliada do governo. Dos 40 deputados do PR, nove votaram contra o relatório que recomendou o arquivamento da denúncia, entre eles o Capitão Augusto Rosa.

Outro deputado que foi favorável a Temer é Walter Iroshi, que também possui base eleitoral na região de Santa Cruz do Rio Pardo. O federal eleito por Bauru, Jorge Tadeu Mudalen (DEM), também votou pelo arquivamento da denúncia.

Da mesma forma, o deputado Paulo Pereira da Silva (SD), o “Paulinho da Força”, apoiado em Santa Cruz pelos líderes do Solidariedade, votou a favor do presidente. Terceiro mais votado em Santa Cruz nas eleições de 2014, Celso Russomano (PRB) teve idêntica posição.

Entretanto, antigos aliados de Otacílio Parras Assis quando o prefeito era filiado ao PT — como Arlindo Chinaglia (PT) e José Mentor (PT) —, votaram contra o presidente Michel Temer.