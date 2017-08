Alckmin autoriza obras na Raposo

Cerimônia no Palácio dos Bandeirantes autorizou

primeira etapa da licitação, que vai custar 300 milhões

O governador Geraldo Alckmin assinou na segunda-feira, 31, no Palácio dos Bandeirantes, a autorização para a publicação do edital que possibilitará contratar as obras dos quatro primeiros lotes de modernização da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), beneficiando diretamente uma população superior a 177 mil habitantes das cidades de Ourinhos, Piraju, Bernardino de Campos, Ipaussu, Chavantes e Canitar. O secretário estadual de Logística e Transportes, Laurence Casagrande Lourenço, o superintendente do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Ricardo Volpi, e o deputado Ricardo Madalena (PR) também participaram do evento.

“Depois do Rodoanel, essa será a maior obra do Estado de São Paulo. Vamos fazer recapeamento, terceiras faixas, acostamentos, duplicações e outras melhorias. Essa obra é estratégica para o desenvolvimento: vai gerar empregos, fortalecer o agronegócio, turismo, setor de serviços e indústria. Vai melhorar a arrecadação de ISS dos municípios e, principalmente, vai funcionar como uma vacina contra acidentes rodoviários”, afirmou o governador Geraldo Alckmin.

A partir da assinatura do governador, o DER já disponibilizou o edital no dia seguinte, sob as regras da modalidade Licitação Pública Internacional (LPI), às empresas interessadas no certame. Além de jornais de grande circulação e Diário Oficial do Estado, o site da United Nations Development Business, de Washington, também fizeram a publicação do edital. A abertura dos envelopes contendo as propostas e preços está marcada para o dia 29 de setembro.

As obras na SP-270 estão divididas em oito lotes, onde o Governo do Estado realizará investimentos que ultrapassam os R$ 800 milhões. O montante é financiado pelo Banco Mundial, o Bird (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento) e pelo Banco Santander S/A, com garantia da Miga (Agência Multilateral de Garantia de Investimentos). O valor orçado dos quatro lotes anunciados nesta primeira etapa da licitação, onde serão gerados 310 empregos diretos e 930 indiretos, é de R$ 302,8 milhões.

Já o investimento na segunda etapa está estimado em R$ 515,8 milhões. Para esta fase da obra, que o Governo aguarda a aprovação do edital pelo Banco Mundial para publicá-lo. Nesta etapa, as obras abrangerão o trecho de 126,4 quilômetros que passa nos municípios de Itapetininga, Angatuba, Campina do Monte Alegre, Paranapanema e Itaí.

A expectativa é que as benfeitorias na SP-270 sejam iniciadas já em 2017. As empresas interessadas deverão ainda apresentar uma “Garantia de Manutenção da Proposta”, que demonstrará indício de segurança econômico-financeira do licitante. O valor somado da garantia nos quatro lotes é de R$ 5,9 milhões.

Intervenções

Os quatro primeiros lotes compreendem o trecho do km 295,4 ao km 373, beneficiando Ourinhos, Piraju, Bernardino de Campos, Ipaussu, Chavantes e Canitar, municípios com população somada de 177.165 habitantes. Nestes 77,6 quilômetros de extensão, serão realizados serviços para a recuperação da pista, dos acostamentos, implantação de faixas adicionais em locais específicos, melhorias nos acostamentos, sistema de drenagem e revitalização completa da sinalização.

O deputado santa-cruzense Ricardo Madalena, que chegou a criar uma frente popular para lutar por melhorias e duplicação da Raposo Tavares, lembrou que o trabalho começou em 2013, quando houve a coleta de milhares de assinaturas na região para a entrega de um abaixo-assinado ao governo. Na época, Madalena não era deputado e ocupava o cargo de superintendente do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes). Ele destacou que as obras são importantes para o escoamento da safra da região.

‘Tiririca’ lembra luta

com abaixo-assinado

O ex-presidente da Câmara de Ipaussu, Roberto Tiririca Guidio Peres, disse que está “orgulhoso” por participar da campanha inicial que resultou na assinatura da licitação que vai promover melhorias na rodovia Raposo Tavares. “Isto foi há cinco anos, quando o Ricardo Madalena, que era superintendente do Dnit, entrou na luta”, lembrou.

O ex-vereador disse que o abaixo-assinado mobilizou todas as cidades da região, inclusive com a ajuda de setores da igreja. “Foram mais de 6.000 assinaturas, o que sensibilizou o Ricardo a abraçar a causa”, contou.

Para Tiririca, a Raposo Tavares é uma rodovia muito antiga e, por isso, cada dia mais perigosa. “Agora vamos torcer para que as obras sejam rápidas, principalmente porque 2018 é ano eleitoral”, avaliou.