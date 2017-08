Coluna “Dicas” – Edição de 06/08/2017

Na telinha

O advogado santa-cruzense Luiz Antônio Sampaio Gouveia, conhecido na terrinha por “Pitoleo”, será o entrevistado da semana na TV Assembleia, que pode ser captada na internet ou pela TV por assinatura. O programa vai ao ar às 11h de terça-feira, 8, e será reprisado em data ainda não definida. Sampaio, que é neto do saudoso médico e ex-prefeito Pedro César Sampaio, vai abordar sua infância e juventude em Santa Cruz do Rio Pardo.

Acerto

O mandato do ex-provedor da Santa Casa, Mércio de Souza, não havia terminado. Na verdade, ele tirou uma licença em meio a quedas de braço com os médicos. Mas agora a licença venceu e Mércio foi “convencido” a não retomar o cargo, deixando Hélio Pichinin como presidente e, na medida do possível, ajudar a administração à distância. O “acordo” teve a participação do prefeito Otacílio Assis (PSB), que não desejava o retorno de Mércio.

Pegou mal

A atitude do prefeito Otacílio, em tentar desmentir a promessa eleitoral do transporte gratuito para universitários, não pegou bem na classe estudantil e nem na política. Seria mais fácil admitir que as dificuldades econômicas do País impedem que determinados gastos sejam mantidos. É o caso, segundo avaliação do prefeito, do transporte gratuito para os universitários.

Semáforo

O diretor do Departamento de Trânsito de Santa Cruz, Oswaldo Gomes, descartou novamente a possibilidade de instalar um semáforo na esquina da Tiradentes com a rua Farmacêutico Alziro Souza Santos, como pedem comerciantes daquela região depois de uma série de acidentes. Oswaldo lembra que há outros dois semáforos em sequência na Tiradentes e que outro, naquela esquina, não resolve o problema. Para o diretor, o trânsito fica afunilado porque há somente uma ponte que liga o centro ao bairro da Estação. “É como se dividissem duas cidades”, opinou.

Rompimento

O prefeito de Ipaussu, Sérgio Guidio, e seu antecessor, Luiz Carlos Souto, já não estão afinados e conversam apenas o essencial. O rompimento, que ainda não é definitivo, começou há meses e tem como base aquela velha história do “criador e criatura”. Sérgio era vice de Souto, que agora faz parte da assessoria do deputado Ricardo Madalena.

“Bocas de Lobo”

O vereador Edvaldo Godoy (DEM) defende a construção imediata de tubulações para coleta de água, além das “bocas de lobos”, no bairro Eldorado e toda aquela região. Com as chuvas próximas, parte dos bairros costumam ser inundadas pelas águas. O problema é antigo, pois a construção de vários bairros foi permitida sem a implantação da rede pluvial.

“Coisas de Política”

Explicação

Aquele vereador, já de certa idade, era muito bem articulado com as palavras. Tinha sempre um jeito muito peculiar para explicar as coisas. Certo dia, surpreendeu-se quando o seu netinho, ainda muito pequeno, chega até ele, perguntando o que era sexo. O avô, meio encabulado, começa a explicar-lhe da maneira que lhe parecia melhor possível. Inicia discorrendo sobre um tipo de “sementinha”, passando pelos animais até chegar ao homem. O menino acompanha um tanto assustado aquela longa aula, com tontos detalhes. No final de toda a explicação, o vereador pergunta:

— Você entendeu tudo, meu neto?

— Sim, mas acho que isso tudo que o vô me falou não vai caber nestes quadrinhos.

Foi aí que o político percebeu que na ficha que o neto trazia na mão era só para preencher com nome, idade e sexo… Com um espaço para colocar M ou F.

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)