Parque municipal segue abandonado

Prefeitura não sabe o que fazer com extensa

área onde funcionou o “clubinho municipal”

Uma área enorme, localizada às margens do rio Pardo e que não possui uma destinação há mais de dez anos. Este é o antigo “Clubinho da Prefeitura”, localizado atrás da sede do Tiro de Guerra de Santa Cruz do Rio Pardo. Outrora palco de festas — principalmente aniversários e casamentos —, o local foi abandonado após sucessivas enchentes e se deteriorou por completo no atual governo.

O espaço público foi inaugurado no governo de Carlos Queiroz e sofreu várias reformas ao longo dos anos. Era usado para festas de confraternizações de funcionários e familiares. Em alguns casos, havia reuniões administrativas.

O problema é que, por estar situado perto do rio Pardo, o local era alvo constante de enchentes, com prejuízos e danos em móveis e eletrodomésticos, principalmente freezers. Aos poucos, o local foi sendo abandonado pela administração.

Em 2011, ainda havia até piscina no antigo “clubinho”, embora já vazia. Anos depois, o cenário ficou aterrorizante, com prédios caindo e sujeira por todos os cantos.

Há três anos, a administração implantou na área um Ecoponto, local para descarte de produtos eletrônicos — como televisores e monitores de computadores. Entretanto, o serviço funcionou apenas no barracão que fica próximo da entrada do clube. Nas demais áreas, a deterioração continuou. O local passou, então, a ser usado pelos usuários de drogas, mesmo durante o dia. À noite, servia de pernoite para vários andarilhos.

Hoje, o barracão que era usado pelo Ecoponto já foi demolido, assim como partes das ruínas do antigo salão de festas. Da antiga piscina, não sobrou sequer o buraco.

Com a área mais livre de entulhos, entretanto, não há sinais visíveis de que o local continua sendo usado por usuários de drogas. Mas as cercas estão totalmente danificadas e há material de construção espalhado pelo terreno, provavelmente das demolições.

Apenas um barracão — com as laterais abertas — continua em pé. Há inscrições num buraco na parede como “bar” e “caixa”, indicando que festas clandestinas eram realizadas no terreno. Há, também, pneus e pedaços de caixas d’água jogados ao relento, mas estão tapados com terra para evitar a proliferação do mosquito aedes aegypti.

Há anos a administração não sabe exatamente o que fazer com o espaço abandonado. A secretaria de Comunicação informou ao jornal que o Ecoponto continua funcionando no local, com uma caçamba e um funcionário que recebe os produtos inservíveis das 8h às 11h da manhã. Depois, ainda segundo a assessoria, os produtos são transferidos para outra área.