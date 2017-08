Polícia prende homem durante um assalto em Bernardino de Campos

Ladrão levava produtos nas mãos quando foi surpreendido

A Polícia Militar de Bernardino de Campos prendeu no último domingo, 30, Cláudio Teodoro Inocêncio, morador no distrito de Batista Botelho. Ele tinha invadido um supermercado e já estava deixando o estabelecimento com alguns objetos nas mãos.

O fato foi descoberto durante patrulhamento de rotina da PM pela rua Guilherme de Arruda. Num momento, os policiais perceberam que o vidro da vitrine do supermercado “Di-Solé” estava quebrado e resolveram averiguar.

Quando se aproximaram do vidro, um jovem de 25 anos estava saindo do local levando alguns objetos do estabelecimento.

Imediatamente ele recebeu voz de prisão por furto. As imagens do sistema de monitoramento flagraram toda a ação criminosa e comprovaram que o homem, posteriormente identificado como Cláudio Teodoro Inocêncio, teria quebrado o vidro e invadido o local para furtar dinheiro e outros produtos.

O ladrão foi encaminhado para o plantão policial e indiciado por furto qualificado. Em seguida, o homem foi transferido para a cadeia pública de São Pedro do Turvo.