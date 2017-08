Acidente fere motociclista

Um acidente de trânsito no final da tarde de segunda-feira, 31, deixou um motociclista ferido no Parque São Jorge, em Santa Cruz do Rio Pardo. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros a um rapaz que se envolveu na batida na avenida Ricardo Campbell.

Com ferimentos generalizados, o homem foi imobilizado e conduzido pela Unidade de Resgate até a UPA, no bairro da Estação.

Segundo testemunhas, o rapaz seguia em uma motocicleta e não respeitou o sinal de parada na esquina da avenida, atingindo a lateral de um Volkswagen Golf. No carro estava a condutora e uma criança, que não se feriram.