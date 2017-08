Campanha quer manter ‘dengue zero’

Começa nesta segnda-feira, 7, a campanha “Cidade Limpa”, uma iniciativa da TV Tem em parceria com a prefeitura de Santa Cruz do Rio pardo. O objetivo é conscientizar a população sobre os riscos provocados pelo acúmulo de lixo, que pode incentivar a proliferação do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue outras doenças.

A população deve colocar o material no dia anterior ou até às 8h do dia da passagem do caminhão. Não serão recolhidos entulhos de construção e galhos de árvores.

A campanha é um desafio da secretaria de Saúde, que há um ano não registra nenhum caso de dengue no município. Segundo o secretário Diego Singolani, a situação mostra que a população está se conscientizando. Mas todo cuidado é pouco, pois qualquer chuva seguida de calor pode alimentar novos focos. “Precisamos manter a vigilância”, alertou Diego.

Os locais e dias atendidos pela campanha “Cidade Limpa” são os seguintes:

Dia 7 de agosto — Bairro da Estação, Vila Popular, Etore Cortela, Luiz Brondi, Nagib Queiroz, João Picin, Oswaldo Cortela, Jardim São João.

Dia 8 de agosto — Parque Itaipu, Jardim Vista Alegre, Frei José Maria Lorenzetti, Parque das Nações, Conjunto Habitacional Rita Emboava, Conjunto Habitacional Onofre Rosa de Oliveira, Chácara Camargo e Jardim Horizonte.

Dia 9 de agosto — Bairro São José, Vila Maristela, Vila Madre Carmem, Vila Fabiano, Vila Divinéia, Vila Bom Jardim e Jardim Tokomoto.

Dia 10 de agosto — Vila Mathias, Jardim Brasília, Jardim Santana I, Jardim Santana II, Jardim Santana III, Jardim União, Jardim Planalto.

Dia 11 de agosto — Jardim Bela Vista, Parque São Jorge, Vila Saul, Residencial Paraiso, Jardim Paulista e Morada da Ponte Nova.

Dia 14 de agosto — Residencial Eleodoro I e II, Residencial Morada do Sol, Vila Oitenta, São Judas Tadeu, Santa Aureliana, Jardim Fernanda, Residencial Eldorado e Residencial Braúna.

Dia 15 de agosto — Centro, Vila Gonzaga, Chácara Peixe, Joaquim Paulino, Sidéria, Vila Nova Sidéria, Jardim Ipê, Jardim Samaritano, Vila Samaritano, Jardim Umuarama.