O fiel amigo do cão

Lavrador não se separa do cão, que chora

quando percebe que o dono vai sair sozinho

O lavrador Luiz Carlos da Silva, 56, tem uma rotina diária diferente. Ele acorda com o cachorro Dedê na cama, toma café ao lado do bichinho de estimação e, quando se prepara para sair, o cão já está ao lado da bicicleta, aguardando para ser colocado num caixote. “Onde eu vou, ele vai junto”, conta Luiz Carlos.

Morador na vila Saul, perto da divisa com o Parque São Jorge, o lavrador conta que o cão foi adotado pela mulher, Sueli, há seis anos, e tornou seu melhor amigo. Na casa, entretanto, além do casal de filhos, ainda há outros quase dez animais, entre cães e gatos. Todos ficam juntos, sem problemas. Mas Luiz não desgruda de Dedê.

O animal é acostumado a ficar no caixote da bicicleta. Antes, era uma moto, que Luiz Carlos perdeu porque estava com o documento atrasado e foi apreendida. No começo, Dedê ficava em cima do tanque, se equilibrando sem qualquer problema. “Podia acelerar a 80 km/h que ele nem ligava”, conta. Na bicicleta, certamente o animal fica mais acomodado. “Mas ele não cai de jeito nenhum”, garante o dono.

Luiz Carlos disse que, muitas vezes, precisa entrar em estabelecimentos que não aceitam a presença de animais. “Eu aviso o Dedê e ele fica quietinho no caixote, me esperando”, contou. Mas os dois vão a supermercados, bancos, açougues e farmácias. “Até no Centro de Saúde ele me acompanha. Somos inseparáveis de verdade”, conta o lavrador.

Dedê é exigente. Quando quer tomar banho, procura o dono e fica avisando com a patinha. Na alimentação, pode ser considerado “enjoado”. Luiz Carlos oferece ração, mas o animal adora carne de frango. “Na verdade, eu divido meu prato com ele todos os dias”, diz o lavrador.

À noite, Dedê só dorme na cama do casal. Aliás, é o único animal da casa que tem este privilégio. Quando o dono precisa sair sozinho, é a vez de Sueli agir e prender o cão, pois ele chora e tenta pular a cerca da casa a todo custo. “Mas faz festa quando eu chego em casa”, conta.

* Colaborou Toko Degaspari