Segredos a cinco chaves

Família com 12 irmãos, sendo oito homens,

teve cinco chaveiros, três deles em atividade

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A família Pinhata comanda dois estabelecimentos comerciais em Santa Cruz do Rio Pardo, onde três irmãos se estabeleceram no ramo de chaveiros. Mas já foram cinco, pois dois deles desistiram e seguiram outros tipos de comércio. Carlos, Paulo e Renato, os que ficaram, têm divertidas histórias que envolvem a abertura de portas de casas e carros ou até cofres. Em muitas, os nomes dos protagonistas precisam ser protegidos. “Tem coisa cabeluda”, admite Renato, que trabalha com o irmão Paulo no “Chaveiro Pinhata”.

A saga dos chaveiros começou com um profissional que, curiosamente, não era parente. Entretanto, foi simplesmente o “decano” dos chaveiros em Santa Cruz do Rio Pardo, o ex-vereador Gastão Cid, que morreu em abril do ano passado, aos 89 anos. Profissional no ramo desde 1947, Gastão foi o primeiro a abrir um chaveiro em Santa Cruz, ensinando muitos ajudantes ao longo de sua trajetória.

Um deles foi Carlos Alberto Pinhata, 51, o primeiro da família Pinhata a aprender o ofício. Ele era ajudante de Gastão Cid desde 1981 e acabou “herdando” a oficina após a morte do ex-vereador. O estabelecimento, por sinal, está no mesmo endereço desde sua fundação, na rua Padre Figueira, inclusive com a mesma bancada. “Fui o pioneiro dos Pinhatas. O Gastão dava muitas dicas, mas a gente precisava aprender na marra, como um desafio. É preciso paciência, observação e muita dedicação”, disse Carlos. Na parede, ele conserva carinhosamente uma foto do ex-patrão.

Com o saudoso chaveiro, Carlos aprendeu a abrir portas de residências e carros ou até cofres. Este último é mais difícil por causa do segredo, mas o profissional explicou que um simples furo decifra tudo. “Não é como em filmes, onde o ator coloca um estetoscópio para escutar”, lembra.

Pinhata diz que a profissão de chaveiro é como a de médico. “Não tem horário. É comum ser acordado de madrugada para acudir alguém. Há algum tempo já passava da meia noite quando fui abrir um carro porque uma criança ficou presa”, contou. Claro que depende da fechadura, mas os Pinhatas conseguem abrir uma porta em segundos.

“Foi mal”

Para Renato Pinhata, 50, que trabalha com o irmão Paulo no “Chaveiro Pinhata” da rua Benjamim Constant, perto da zona bancária, a profissão não é daquelas que caminham para a extinção. Ao contrário, é sedutora para quem é do ramo. “Há desafios novos a cada dia. Nada é igual”, diz. Ele aprendeu o ofício com o irmão Carlos.

Renato, por sinal, já entrou numa “fria” certa vez, quando recebeu a incumbência de abrir uma casa cujo dono não estaria no local. “Ele me entregou uma chave tetra que estava enroscando e explicou que não havia ninguém na residência, apenas um cachorrinho. Fui ao local, abri a porta, tirei a fechadura e brinquei com o cachorro. Quando voltei e abri a porta, havia uma moça de calcinha fazendo um bolo. Levei um susto e ela correu, mas terminei o serviço. Só depois me avisaram que era o endereço errado”, conta, rindo da situação. “Foi muita coincidência. A fechadura era a mesma, havia cachorro e até a descrição da porta era igual”, lembra.

Renato também foi o responsável por abrir a casa de Sueli Feitosa, quando a Polícia Civil conseguiu um mandado de busca e apreensão no final do ano passado. Este tipo de auxílio policial inclui, por exemplo, abertura de cofres para procurar drogas ou armas. O problema é que o Estado costuma não remunerar estes serviços. “E não é fácil, pois muitas vezes o suspeito está ao lado, algemado, e fazendo ameaças”, conta.

Carlos já se recusou a abrir um cofre na vila Divineia, conforme solicitou a polícia. “Como moro na vizinha vila Madre Carmem, pedi aos policiais que trouxessem o cofre até a oficina. Veio num caminhão e realmente estava cheio de drogas”, lembra.

Os irmãos já foram acionados até para libertar preso dentro de uma viatura, cuja chave quebrou, na porta da cadeia de São Pedro do Turvo.

No porta-malas

Há outras situações inusitadas vividas pelos Pinhatas. Pelo menos em duas ocasiões os irmãos foram chamados para abrir porta-malas de carros em dois motéis de Santa Cruz do Rio Pardo. Em ambas as cenas, o motorista entrou no estabelecimento com duas mulheres, uma delas no porta-malas, cuja chave quebrou com o carro já no estacionamento. “Num dos motéis, a mulher estava pelada”, conta Renato, rindo e garantindo que “fechou os olhos”.

Libertar criança em carro fechado com a chave dentro é uma das rotinas dos irmãos. Muitas vezes, o desespero da mãe contagia a criança, criando um clima de desespero. “A situação é muito estressante quando o fato acontece durante o dia, no sol quente. O serviço passa a ter urgência”, adverte Renato.

“Suspeito”

Dos irmãos, Paulo Roberto Pinhata, 43, é o mais novo dos chaveiros em atividade, mas foi o segundo a aprender o ofício com o “professor” Gastão Cid. “Na verdade, ele não gostava muito de ensinar e jogava o desafio na nossa mão. Tinha de aprender na marra”, lembra.

O aprendizado, entretanto, tinha dissabores. Certa vez, Paulo se esqueceu de desligar a bateria de um Fiat enquanto trabalhava no miolo da chave da ignição. O carro deu partida e bateu no muro da oficina.

Mas nada se compara quando ele foi chamado a Ipaussu para abrir um automóvel na porta da casa do dono. Enquanto mexia na fechadura, o proprietário entrou na residência para atender o telefone. “Nisso a polícia passou e me viu tentando abrir aquela porta. Imediatamente, com uma arma em punho, um policial mandou eu me afastar do carro e colocar as mãos para cima. Foi um susto danado”, lembra.

A saga do “clã” Pinhata nos chaveiros não deve terminar com os três irmãos. Afinal, o sobrinho Pedro, 15, já acompanha Carlos, aprendendo o ofício complicado e, ao mesmo tempo, tão divertido.

* Colaborou: Toko Degaspari