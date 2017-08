Incêndios urbanos já atormentam população de Santa Cruz

Em plena seca, estão aumentando os incêndios urbanos em Santa Cruz do Rio Pardo, provocando problemas de saúde em crianças e idosos, além de pânico em famílias. Nesta quarta-feira, 9, um incêndio num canavial ao lado da área urbana levou uma espessa nuvem de fumaça para os moradores do Parque das Nações. No final da tarde, outro incêndio de grandes proporções, desta vez na última quadra da avenida Tiradentes, atormentou os moradores daquela região.

Os bombeiros usaram praticamente um caminhão tanque para debelar as chamas em terrenos da avenida. O fogo pode ter sido proposital, mas se alastra rapidamente porque os proprietários dos terrenos baldios não providenciam a limpeza. Com a falta de chuva, o mato fica seco e fácil de se incendiar.

O vereador Murilo Costa Sala (SD), que mora a uma quadra da avenida Tiradentes, compareceu ao local e disse que não é a primeira vez que aquela região de Santa Cruz sofre com incêndios. “Moro na rua Benjamim Constant e a casa se encheu de fumaça. Aliás, este problema tem sido constante e acho que precisamos adotar uma providência mais drástica”, disse.

Ele revelou que vai estudar alguma proposta na Câmara no sentido de elaborar uma lei mais severa contra terrenos sujos e principalmente eventuais responsáveis por incêndios. Por enquanto, segundo Murilo, a única saída é a população denunciar no caso de ver alguém colocando fogo em terrenos.