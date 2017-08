Acidente com bicicleta fere dois em avenida

Duas pessoas ficam feridas no começo da tarde de quarta-feira, 9, após um grave acidente de trânsito entre uma bicicleta e um automóvel no centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Os dois — um rapaz de 19 anos e um adolescente de 12 — estavam numa bicicleta que, vindo da rua Conselheiro Saraiva, cruzou a avenida Tiradentes em alta velocidade.

A motorista de um Chevrolet Prisma não conseguiu desviar e atingiu em cheio os dois adolescentes. Uma viatura do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo passava pelo local no momento do acidente e prestou os primeiros atendimento. A violência do acidente foi tanta que o parabrisa e o teto do veículo foram danificados pelo corpo da criança de 12 anos.

Com ferimentos generalizados, os dois foram levados para o Pronto Socorro.