Filha de deputado é atropelada ao atravessar avenida de S. Cruz

Garota foi atingida por automóvel;

motorista parou para socorrê-la

A filha do deputado estadual Ricardo Madalena (PR) foi atropelada no começo da tarde de terça-feira, 8, na avenida Joaquim de Souza Campos, em frente à escola Oapec, em Santa Cruz do Rio Pardo. O acidente aconteceu por volta das 12h30, na saída dos alunos do período matinal.

A menina, de apenas 13 anos, sofreu ferimentos pelo corpo após ser atingida por um Nissan. A motorista do carro parou imediatamente e prestou os primeiros socorros à adolecente. Depois, permaneceu em estado de choque.

A jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa de Misericórdia. Ela não sofreu ferimentos graves. Segundo informações, foi liberada do hospital horas depois.