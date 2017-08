Medo da violência já atormenta moradores de Santa Cruz

Em clima de apreensão, Câmara pede providências

ao governador Geraldo Alckmin e a deputado federal

A semana que passou foi de muita apreensão em Santa Cruz do Rio Pardo. A cidade vinha de um assalto com tiroteio na rua e bandidos fazendo dois empresários de reféns, quando o delegado Renato Mardegan, titular da Central de Polícia Judiciária, concedeu entrevista à rádio Difusora, onde expôs um quadro preocupante da segurança pública em todo o Estado. “Estamos administrando o caos”, disse Mardegan, reclamando da falta de funcionários e até de combustível. Na mesma semana, uma quadrilha fortemente armada leva R$ 500 mil das Casas Bahia.

Além da entrevista coletiva do delegado seccional Antonio José Fernandes Vieira e da tenente-coronel Cenise Calasans, sobre a onda de violência em Santa Cruz do Rio Pardo, a Câmara Municipal também deve comentar o problema na sessão desta segunda-feira, 14.

O vereador Luciano Severo (PRB), que é policial da reserva, vai apresentar um requerimento ao secretário estadual da Segurança Pública exigindo a reposição de viaturas para a Polícia Militar de Santa Cruz. Segundo ele, dos oito veículos que existiam na corporação, apenas cinco estão em funcionamento, já que outros três estão em “processo de descarga”, ou seja, sendo devolvidos por absoluta falta de condições. “É imperiosa a adoção de urgentes medidas”, alertou Severo, solicitando a reposição “imediata” de pelo menos três viaturas.

A reportagem apurou que a falta de veículos na Polícia Militar é crônica. Não há manutenção por parte do Estado e os policiais precisam recorrer à criatividade para manter a fiscalização nas ruas. Um furgão, por exemplo, que é na verdade uma base comunitária móvel, está sendo usado para o trabalho nas ruas.

O vereador Paulo Pinhata (PMDB) também está preocupado com a questão da segurança pública em Santa Cruz, que se agravou com a onda de assaltos nas últimas semanas. Ele vai pedir à Mesa da Câmara que envie com urgência um pedido ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) para garantir aos moradores da cidade “o direito inalienável à segurança pessoal e patrimonial”. Segundo Pinhata, reina um clima de “insegurança” em Santa Cruz.

O vereador do PMDB também vai pedir ao deputado federal Capitão Augusto (PR), que é policial militar da reserva, a elaboração de “leis mais severas” no combate à criminalidade.