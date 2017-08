“Clubinho” municipal abandonado foi construído por Joaquim Severino

Abandonado há muitos anos, o antigo “Clubinho da Prefeitura”, localizado às margens do rio Pardo, foi batizado de “Sebastião Marques de Oliveira”, pai do ex-chefe do almoxarifado Antônio Marques de Oliveira. Na semana passada, em reportagem sobre a destruição do clube, o jornal publicou que o local fora construído na gestão de Carlos Queiroz, segundo informações que recebeu.

Na verdade, a obra foi idealizada pelo ex-prefeito Joaquim Severino Martins. A informação foi dada pelo empresário José Roberto Pitol, neto do patrono do clube. “Eu, inclusive, participei da cerimônia de inauguração, nos anos 1970, já que meu avô foi homenageado”, disse Pitol.

O local está totalmente abandonado e se deteriorou por completa na atual administração, que demoliu os principais barracões que existiam no terreno.