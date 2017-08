Coluna de Geraldo Machado – Edição de 13/08/2017

O fígado do ganso

Geraldo Machado

“Uma rã se achava

importante porque o rio passava nas suas margens

(Manoel de Barros)”

Este encontro ranzinza com os leitores pontuais do DEBATE (tão rebatido) não vem por acaso. Por um triz ele me escapa pelos vãos dos dedos — o que acontece com os que muito apertam, e aqueles que vivem apertados. Nada foi ajustado, veio porventura. Este aventureiro das mal traçadas linhas, não se alinha, alinhava. Cose a ponto largo esta colcha de retalhos da memória e o feio da costura fica no avesso e esconde os remendos. Vinte anos, na ilha, Penélope tecia e desmanchava uma teia, enquanto esperava a jangada com Ulisses de volta. A minha jangada é de troncos de bananeira e desce de bubuia, sem mastro nem vela, com as esperanças do menino e as saudades do sonhador. Mas chega: “Basta, boffone, e vieni all’argomento”.

Volto de uma recolhida voluntária para muda de penas (de asas), como a cigarra da fábula, a vadia prima-dona alada do concerto estridente do verão. Salvemos — eu e o leitor —, Cora Coralina, a poetisa “mais velha que o tempo e mais jovem que as alvoradas”. A Aninha das Meias Confissões e do Vintém de Cobre, confessava: “Sou a cigarra cantadeira de um longo estio que se chama vida”. Estiolamos: Cora e eu. Eu mais, porque, na verdade, no campo, quem canta é o “cigarro”, ele. Pigarra o que sobrou desta bituca remascada, nesta pirambeira tropeçada que se chama vida. A cigarra, ela, injustiçada pela saúva cortadeira, leva a fama. Ele, o macho, o bufão sem argumentos, deita na cama e cochila. “Tudo que dorme é criança de novo”, na opinião poética de Fernando Pessoa. Eu, pessoalmente, durmo e não renovo. A minha jangada não tem mastro; a vela, o vento levou — como me amarrar, como Ulisses, e me ver a salvo da tentação do canto das sereias escamadas? Como ficam as esperanças do menino — afogadas? E as saudades do sonhador — sufocadas? Will Durant me ensinou, bem cedo: “O homem é velho como as suas artérias, e moço como as suas idéias” — Deixo as artérias para o coração esclerosá-las; remoço com as minhas idéias para a cabeça não mofar. Fujo dos espíritos ridículos que confundem o natural com o inculto.

Eu vi no Caderno 2 — Cultura — do “Estado” — uma entrevista, por e-mail, do jornalista Ubiratan Brasil com a escritora irlandesa, Edna O’Brien. Edna é autora do livro “A Luz da Noite”, e atração da FLIP deste ano em Paraty. Qual o papel do passado em sua obra? — perguntou Ubiratan. Resposta: “Em A Luz da Noite, usei uma citação de Faulkner como epígrafe: O passado não está morto e enterrado. Na verdade, ele nem mesmo é passado. Para mim (continua Edna), é verdadeiro. Minha mãe, meu pai e todos que passaram por minha infância ainda estão comigo. A mina de ouro para um escritor é a infância e as suas lembranças boas e más”. Vamos confiar na irlandesa, aos 78 anos, “cabelos soltos e olhos faiscantes”. Por falar em minas, me animei, e vou reproduzir uma passagem da minha infância e, “repetir, repetir — até ficar diferente”, como aconselha Manoel de Barros. Menino descalço — não por pobreza, mas por travessura — olhos arregalados, faiscando chispas, eu batia perna, especula (como hoje). Um dia, uma chuva ligeira acabara de cair, e me pegou rodeando a casa do tio Quincas. Nisto, ouvi um cachorro latir e, ali, debaixo do pé de alecrim, um homem esquisito. Vestia um terno escuro de sova e do pó estradeiro. O chapéu velho, desabado da testa para a barba ruça, não lhe dava uma face de medo. Escondia a cara de paz e perdão — de santidade.

Vi meu tio chegando para o almoço, e trazia na mão feixes de caruru e beldroega. Ralhou com o cachorro: “Passa Valente, vai deitar!” Levou o verde para a porca de leitão e chegou onde estava o romeiro, com o seu ar de cansaço, apoiado num cajado tosco, com um saco de lona encardida, no chão descansando. “O que faz por aqui?”, perguntou meu tio. “Eu ando presse mundo, meu senhor, promode uma premessa da falecida mãe Golória. Me chamam Jacó, mas minha graça, na pia, é Galdino, seu criado”. Voltou o chapéu no lugar e ajeitou-o pela aba. “Ando patrão, campeando o rio Jordão — é a minha sina, minha estrela”. “Jacó (disse o tio Quincas), eu não sei, deveras, aonde fica esse rio. Vai ver que te ensinaram errado. Se continuar nesse rumo vai dar no Paranapanema, lá no fundo da biboca, num bamburral. Volta para trás, te aconselho. Inda é cedo, o dia está abafado e, se duvidar, vai chover de tarde. Eu tenho mais o que fazer, só vim almoçar em casa. O menino te leva lá na cozinha e a moça vai fazer um prato de comida para escorar teu estômago”. Em seguida, virou pra mim: “Geraldo leva o Galdino e fala para a Nidinha dar almoço pra ele. Olha o cachorro, ele está estranhando o homem”.

O poder das recordações é invencível, não há dúvida. Eu, de minha parte, estou feliz. Não troquei o Panema pelo Jordão do Jacó. Hoje eu posso juntar-me ao Pascoalino (sonâmbulo de noites mal deitadas. Mal dormidas com o óbvio ululante dos jaguapevas de luxo do quarteirão. A zoada absurda das buzinas, na ouriceia desvairada que teimam em tirar o seresteiro do sério).

Quero me encolher na modéstia e somar-me na conta do José Augusto Dias (que escondia de nós a Cadeira nº 10 do Acadêmico da Educação), no seu nobre Apelo: “O DEBATE não pode desaparecer!” Não vamos comprar carvão para o churrasco canibalesco do DEBATE. Giordano Bruno, o herético, queimou toda a lenha. Nesse churrasco, não seremos a farofa, o vinagrete e o salpicão (salpicando de estrelas o nosso chão), visto que, “em casa de caramujo até o sol encarde” — M. Barros. Vamos ouvir de novo a O’Brien, neste país dos obreiros papa-níqueis de dízimos — segundo os costumes: “Lembro-me das palavras, das grandes e pequenas pelejas e da religião com a qual fui alimentada tal qual um ganso para produzir foie gras”. Somos todos nós palmípedes. Vamos nos unir e, em uníssono, chiar como os gansos do Capitólio. Eles salvaram Roma… eu não pude salvar o romeiro Jacó. “O mundo meu é pequeno, Senhor. Tem um rio e um pouco de árvores”.

Fecho aqui o “Livro das Ignorãças”, presente do ganso Pascoalino, no meu aniversário (2000/Dez.) “…eu te trago esse novo “amigo”, Manoel — teodolito do pantanal mato-grossense. Acho que você vai gostar muito dele”.

-oOo-

(Artigo publicado originariamente no jornal em 2009)