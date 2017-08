Coluna de João Zanata Neto – Edição de 13/08/2017

Além do zodíaco

João Zanata Neto *

Uma energia vaga desconhecida e imperceptível. São os lamentos da insatisfação resultantes da impotência diante do desconhecido. A aceitação da impossibilidade persegue a busca por uma harmonia entre o conhecido e o desconhecido. É dado ter em conta as fronteiras do saber, mas as forças do obscuro invocam o desejo de investigar. Simplesmente por que é o não sabido um fator que entusiasma e tudo por uma ilusão de poder saber o profundo e absoluto mistério.

É sabido por muitos, mas não todos, que as religiões e seitas se fundaram em um mesmo mito. Todos os deuses foram crucificados, tiveram doze apóstolos, perpetraram milagres e curas, tiveram seu Judas e ressuscitaram no terceiro dia. A coincidência não para aí. Todos nasceram no dia 25 de dezembro. Isto se explica por que é fundada nas constelações do zodíaco e o Deus que se propala é o Sol. O zodíaco é fonte primordial de todos os mitos. Jesus nasceu na constelação de peixes. A virgem e os reis magos são referências às constelações do zodíaco e todos os deuses foram concebidos a agraciados por este mesmo evento do zodíaco. Pesquisem e encontraram o que vos digo. Tenho certeza que muitos, assim como eu, ficarão chocados com esta verdade. Indago, então, qual foi a verdadeira história de Jesus Cristo? Contudo, a história real de Jesus há de ser muito mais humana e prodigiosa que este velho mito zodiacal.

O mistério é místico por ser infundado, não ter razões e não poder ser formulado em uma dialética. O mistério não é apenas o desconhecimento. Ele é também o desentendimento porque ele pode ser visto, experimentado e não compreendido. Mas o mistério só existe quando é cogitado. Nós o inventamos como uma proposição sem resposta. Felizmente, por uma questão de sanidade, muitos mistérios foram desvendados com o esforço do intelecto humano. Mas isto é pouco e não satisfaz. O mundo que excita a mente é demasiadamente rico em dilemas e problemas.

O mundo físico e seus fenômenos gracejam dos enganos que causam naqueles que se atrevem entendê-los. A metáfora cruel dos tempos é aquela que nos deu dois infinitos a perseguir. Um tão grande que não podemos vê-lo e um tão pequeno que, do mesmo modo, não podemos percebê-lo. A restrição física das dimensões, por outro lado, incute no ser humano o desejo de conhecer e, por conseguinte o exercício do intelecto.

O mundo espiritual é, na verdade, um nome do mundo físico que não percebemos com parcos sentidos. No entanto, ele é tão real que não podemos ignorá-lo. Ele é o salvador das almas ante os desencontros do bem e do mal que acomete muitos sofrimentos por uma questão de evolução. Sejam bons ou maus, todos passaram por provações.

O mundo e seus problemas é o caminho da evolução. Por onde quer que se vá, nota-se a universalidade dos problemas. Então, ele é a reunião de uma série bem conhecida de provações, dando a todos igual oportunidade de evolução. Nele se percebe o movimento do conhecimento e da moral. Não se pode ignorar uma evolução intelectual e um desenvolvimento da bondade ante a história que se escreveu.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.