Em surto, homem rouba e invade até igreja em Ipaussu

Homem já tinha passagem pela polícia

e fugiu durante horas de cerco da PM

Um assaltante aterrorizou a cidade de Ipaussu na noite do último domingo, 6, após roubar um bar, uma igreja e um motociclista. O ladrão, identificado por Adney Carlos da Silva, foi preso pelas equipes da Polícia Militar. A ocorrência aconteceu no bairro Cônego Nazareno. Aparentemente o homem estava sob efeito de drogas.

As primeiras informações recebidas pela polícia indicavam que um ladrão estaria em um bar pela rua Rolando Joseph Santoro, fazendo várias pessoas, inclusive o proprietário e uma criança, como reféns num assalto. Quando a polícia chegou ao local, o ladrão já tinha fugido.

No entanto, perto da base do Samu, o homem rendeu um motociclista e roubou o veículo. Descontrolado, o ladrão iniciou fuga pelas ruas de Ipaussu. Já no outro lado da cidade, no Jardim Brilhante, ele invadiu uma Igreja Evangélica e tentou realizar um novo assalto, inclusive pedindo o dinheiro da coleta.

Ao deixar a igreja, o homem abandonou a moto nas imediações do Cemitério Municipal quando percebeu a aproximação de uma viatura policial.

O suspeito, então, correu em direção a uma mata localizada atrás do Posto Presidente. O local foi imediatamente cercado por equipes da Polícia Militar de Ipaussu, Santa Cruz do Rio Pardo, Chavantes e a Força Tática de Ourinhos, mas o criminoso não foi localizado.

Minutos depois, em contato com uma das vítimas do assalto no bar, o comerciante passou as características do criminoso. “Ele mandou todos irem para o fundo do bar, fechou a porta e pediu para a gente deitar no chão. Como a criança não entendia o que estava acontecendo, ele agrediu a menina, derrubando-a no chão”, contou.

Após várias horas realizando patrulhamento pelas ruas de Ipaussu, os policiais surpreenderam o suspeito saindo do interior da mata. Ele tentou resistir à prisão, mas foi contido.

Nas proximidades, foi encontrada uma bolsa contendo o dinheiro roubado, além de três aparelhos celulares.

Adney Carlos da Silva, 30 anos, que já tem várias passagens pela polícia e estaria morando em Ipaussu há pouco tempo, foi preso em flagrante e posteriormente conduzido para a Cadeia Pública de São Pedro do Turvo.