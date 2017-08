Literatura marginal é tema de debate

Escritor Ferréz reuniu público seleto na noite

de segunda-feira, 7, na biblioteca de Santa Cruz

O movimento “literatura marginal” foi um dos temas do encontro do escritor Reginaldo Ferreira da Silva, que assina suas obras como Ferréz, na noite de segunda-feira, 7. Ele debateu com um grupo de pessoas que lotou uma sala da Biblioteca Municipal “Abílio Fontes”, em Santa Cruz do Rio Pardo. Ferréz visitou a cidade graças ao programa “Viagem Literária”, do governo do Estado, em que vencedores do “Prêmio São Paulo de Literatura” percorrem bibliotecas do interior para “bate-papos”.

No evento, Ferréz exercitou seus dons como escritor, rapper, romancista, contista, poeta e até empreendedor. Ele leu alguns contos e explicou a linguagem usada neste tipo de literatura, assim como as diferenças entre movimentos sociais, notadamente da periferia. Ferréz também abordou o racismo e a questão das drogas. Em seus textos, o escritor mistura revolta com esperança, sempre defendendo a periferia das grandes cidades.

O escritor começou a escrever aos 12 anos. Antes de lançar o primeiro livro, “Fortaleza da Desilusão” (1997), foi balconista e trabalhou como auxiliar e arquivista. Com a obra “Capão Pecado” de 2001, que já está na quinta edição, Ferréz ganhou notoriedade. Ferréz também fundou o movimento “1DaSul”, que promove ações e eventos culturais na região do Capão Redondo, ligado ao movimento hip-hop.

Durante duas horas, o escritor conversou com o público, expôs ideias e comparou letras de rap com obras clássicas da literatura brasileira. Ao final, foi aplaudido e autografou suas obras no saguão da biblioteca pública de Santa Cruz.