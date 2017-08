Santa Cruz do Rio Capirindiba?

Pardo já teve outros nomes na

época dos bandeirantes e foi usado

nas incursões como referência

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A colonização “branca” na região, tal como a história descreve, começou nos idos de 1850/1851, quando o pioneiro José Theodoro de Souza chegou com sua comitiva, trazendo posseiros, fundando cidades, abrindo caminhos e, principalmente, exterminando índios. Muito antes, porém, há registro de missões jesuíticas por perto, algumas espanholas, na época em que vigorava o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil entre Portugal e Espanha. Pois mapas desta época, entre 1600 e meados de 1700, mostram que o rio Pardo já foi chamado de Capirindiba e Capirinduba ou mesmo rio Duas Barras.

Os historiadores Celso Prado e Junko Sato Prado pesquisaram mapas da antiga Província de São Paulo até 1750, exatamente a data em que o tratado entre as coroas portuguesa e espanhola deixou de existir. São mapas imprecisos, feitos à mão e com informações sobre estradas rudimentares e rios. Eles eram o roteiro usado pelos bandeirantes e jesuítas para percorrerem a antiga província em busca de terras férteis ou locais para abrir fazendas. “Em algum momento o Pardo foi rio Duas Barras, no século 17. Depois, foi batizado de Capirindiba pelos bandeirantes”, contou Prado.

Segundo ele, existe um outro rio Pardo em Minas Gerais, que já tinha este nome naquela época, provavelmente batizado em homenagem a um conde, que também passou pela região de Santa Cruz e morreu em 1611. Assim, é provável que o nome do rio paulista também foi batizado em homenagem ao Conde do Pardo.

Um dos mapas mais antigos refere-se a compilações de informações da região de 1611 a 1721. “Ele mostra uma fazenda jesuítica, pequenas igrejas, missões e algumas estradas. O interessante é que ele informa, por exemplo, quantos dias de viagem levava de um ponto a outro, descrito nos cantos dos mapas. Claro que o tempo era calculado em viagens a pé, com grupos de escravos, ou a cavalo”, explicou.

O Pardo, com seus nomes antigos, sempre foi uma referência para os desbravadores que passaram pela região. Um antigo caminho indígena, chamado de “peabiru”, existia desde 1350 em Avaré e Piraju, vindo de São Vicente. “Mais tarde, os pioneiros descobriram que, subindo a serra, conseguiam um atalho até o Paranapanema, margeando justamente o rio Pardo a partir de Botucatu. O Pardo, neste caso, foi usado como referência”, disse. Celso Prado explicou que as comitivas navegavam pouco pelo Pardo, devido às corredeiras e o risco de ataques, mas o rio sempre era usado nas incursões como ponto de referência. “Eles procuravam locais mais altos — e seguros — para a viagem, mas nunca perdendo o Pardo de vista”, disse.

Nestes documentos, há poucos registros de civilizações na região, mas os mapas já mencionam um local conhecido como Salto do Dourado, que mais tarde seria a cidade de Salto Grande, às margens do Paranapanema, onde provavelmente existia uma estalagem para pouso e guarda de canoas. No entanto, os antigos cartógrafos faziam referência à queda d’água que depois foi encoberta pela construção da usina hidrelétrica.

Em pontos mais distantes, já próximos à capital da “Província de São Paulo”, existia Sorocaba, que já teve o nome de São Felipe, em homenagem ao rei da Espanha.

Mas, história primitiva à parte, haveria ainda um longo caminho até o surgimento de Santa Cruz do Rio Pardo.