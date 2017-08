Sobrevivente

Jovem sequestrado pela mãe doente, vagou quatro anos pelo

Brasil, perdeu anos escolares e acabou se formando cientista

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Aos 24 anos, Willian Barela Costa é um vencedor. O jovem teve uma infância conturbada e chegou a ser sequestrado pela mãe, que tem distúrbios mentais, e ficou quatro anos perambulando pelo País enquanto era procurado pela família. Perdeu todos os anos letivos e precisou se recuperar na escola, mas não guarda mágoa da mãe, cujo paradeiro é desconhecido atualmente. Hoje, Willian é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Ciências Biológicas.

Criado praticamente pelos avós maternos, as lembranças da infância de Willian remetem a problemas. “Após a separação de meus pais, a recordação da minha mãe é daquela pessoa que sumia e depois aparecia. Mas sei que ela só não ia mais longe porque eu era muito valioso para ela”, conta.

Na verdade, a mãe de Willian foi diagnosticada com esquizofrenia e passou a ter comportamentos estranhos, como pernoitar em cemitérios. Arredia a qualquer tratamento, ela fugia dos familiares e, num desses dias, acabou levando o pequeno Willian. “Esta doença é um dos grandes desafios da Ciência, mesmo num nível mais brando. Minha mãe fez até universidade, mas é um gatilho mental que atinge qualquer pessoa. E não se cura apenas com medicamentos”, explicou. “De qualquer forma, minha mãe pode ser vista como um exemplo, pois, mesmo com a doença, chegou ao último ano de Odontologia”, disse.

Estas interferências na vida de Willian começaram aos 8 anos, quando a mãe estabeleceu um sistema de ensino “caseiro”. “Eu passei a estudar em casa durante a manhã toda, antes de ir para a escola. Mas não acho que foi tão ruim, pois aprendi tudo da 3ª à 8ª série. Era até entediante ficar na sala de aula, pois sabia mais do que meus colegas”, conta Willian.

No entanto, ao final da 3ª série, o garoto foi literalmente sequestrado pela mãe e ambos passaram a andar pelo País de carona. Foram quatro anos nesta aventura. De Santa Cruz, acabaram em Caraguatatuba e, em seguida, foram subindo o litoral brasileiro, em Natal, Fortaleza, Belém até Manaus, iniciando depois um trajeto de volta para Brasília e Santa Cruz. Mãe e filho levavam apenas uma sacola, com uma troca de roupa. Tomavam banho em postos de gasolina, enquanto a mãe pedia dinheiro aos motoristas. “Nas cidades, muitas pessoas davam comida e abrigo. Afinal, minha mãe sempre teve um talento para contar histórias”, contou.

Willian ficou quatro anos sem pisar numa escola, dois deles no Amazonas, pois uma matrícula certamente poderia denunciar sua localização. Já adolescente, o garoto tomou uma decisão: fugir daquela situação. Num dia, nas imediações de Bauru, o garoto correu para dentro de um posto policial e finalmente terminou seu ciclo de viagens pelo País.

Reviravolta

Em Santa Cruz, Willian passou a morar com os avós e o pai, que é músico. Aos 12 anos, voltou à 3ª série da escola “Sinharinha Camarinha”, enquanto os antigos colegas já cursavam a 7ª. Foi aí que ele começou uma escalada impressionante. Transferido para o Colégio Camões, sofreu no início a diferença entre o ensino público e o particular, mas venceu barreiras.

Recuperou dois anos no currículo escolar e entrou finalmente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde passou a cursar Biotecnologia. Para custear os estudos, a família vendeu rifas e salgados, enquanto Willian trabalhava à noite como garçom. Era uma loucura até que o jovem conseguiu uma bolsa de estudos. Finalmente, Willian se formou em Biotecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Nos últimos anos, se destacou tanto a ponto de se especializar em biohacking e partir para Amsterdam, na Holanda, a convite de uma empresa de pesquisas em neurociência. Willian trabalhou com células troncos, degeneração de nervos e cognição relacionada ao cérebro. Fez mestrado em Neuroengenharia em Natal, no Rio Grande do Norte, e agora tem novos desafios pela frente. “Demorou, mas descobri minha votação para cientista”, afirma. Dificilmente o jovem santa-cruzense vai permanecer no Brasil.

* Colaborou Toko Degaspari