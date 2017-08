7º Festival MPB será em setembro

Inscrições estão abertas para

evento que foi retomado em 2015

As inscrições para o 7º Festival de Música Popular Brasileira de Santa Cruz do Rio Pardo já estão abertas desde a semana passada. O evento será realizado no próximo dia 23 de setembro no Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto”. O festival tem o objetivo de incentivar a produção de músicas autorais e reviver, de certa forma, os antigos festivais de MPB que movimentaram a cultura brasileira nos anos 1960, revelando talentos como Chico Buarque de Holanda e Elis Regina.

Em Santa Cruz, também houve uma efervescência musical nos anos 1980 que culminou com a organização dos primeiros festivais. Este movimento teve a liderança do grupo musical “Florescência”, formado por jovens da cidade.

A inscrição para a 7ª edição do festival MPB, que é gratuita, pode ser feita diretamente na secretaria de Cultura, que funciona no próprio Palácio “Umberto Magnani Netto”, ou pelos Correios. Neste caso, a data limite para a postagem será 4 de setembro. Cada autor ou grupo poderá inscrever até três músicas. No entanto, as composições deverão ser inéditas e originais.

Uma comissão vai selecionar 20 composições que deverão se apresentar no festival do dia 23 de setembro e avaliadas por um júri formado por professores de música, letras e literatura. Os jurados vão julgar as músicas pelos quesitos vocal, afinação, melodia, harmonia, interação com o público, presença de palco, letra e correção gramatical. Cada um deles terá nota de 5 a 10.

O primeiro colocado no Festival MPB de Santa Cruz do Rio Pardo receberá um prêmio de R$ 1 mil. Já o segundo terá direito a R$ 500 e o terceiro, R$ 250. Três prêmios especiais de R$ 200 serão oferecidos ao melhor intérprete, melhor letra e aclamação popular.

No ano passado, a professora santa-cruzense Jussara Pedro, autora da música “Pedro da Terra”, foi a vencedora do 6º Festival MPB.