Uma vida no cinema

O aposentado Walter Gomes da Silva, que trabalhou

a vida inteira no cinema, vai receber menção honrosa

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Pouca gente conhece Walter Gomes da Silva. Mas o apelido de “Baiano do Cinema” imediatamente remete à lembrança dos “anos dourados” do antigo Cine Pedutti, de Santa Cruz do Rio Pardo, que uniu gerações através da “sétima arte”. Hoje aposentado, Walter será homenageado pela Câmara de Vereadores na noite desta quinta-feira, 17, quando vai receber o título honorífico de “honra ao mérito”.

O projeto foi apresentado pelo vereador Cristiano Neves (PRB) em março. Na mesma noite, também receberá o título de cidadão o funcionário aposentado Osmar Aparecido Costa Ribeiro, que trabalhou muitos anos na antiga Usina de Reciclagem de Lixo e na Codesan. Desta vez, o projeto teve como autor o vereador Cristiano de Miranda (PSB).

A entrega dos dois títulos será a partir das 19h30 de quinta-feira no plenário da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, em sessão solene.

No caso de Walter “Baiano” Gomes, é uma homenagem ao trabalhador cuja vida se confunde com o cinema de Santa Cruz do Rio Pardo, cidade onde nasceu e mora até hoje.

“Baiano”, que devido à profissão teve o “cinema” acrescentado ao apelido, trabalhou desde adolescente no antigo Cine Pedutti, que em 1985 foi adquirido pelo município, no governo de Onofre Rosa de Oliveira, e transformado no “Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto”. Antes, foi engraxate e cobrador de ônibus. No cinema, foi “lanterninha” — funcionário que percorre os corredores com uma pequena lanterna nas mãos — e projetor de filmes, além de bilheteiro e porteiro. Ele também distribuía boletins de programação do antigo cinema.

Contratado pela prefeitura, Baiano continuou operando os antigos projetores de filmes até se aposentar. Em várias entrevistas ao jornal, ele contou que se orgulha de ter vivenciado namoros que se transformaram em casamentos da sociedade. Ele, na verdade, “vigiava” os casais para as famílias.

Walter costumava destacar as filas enormes que os filmes de Mazzaropi provocavam nos anos 1960 e 1970, algumas vezes com até dois quarteirões. Em décadas como operador do projetor, Walter ensinou o ofício a muitas pessoas.

No entanto, “Baiano” também participou de ações beneméritas. Durante muitos anos, ele foi o “Papai Noel” da praça central de Santa Cruz do Rio Pardo nos finais de ano. Distribuindo balas e sorrisos, sempre levou alegria às crianças.