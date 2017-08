Empresa punida como ‘inidônea’ continua operando em concursos

Punida em dois municípios por irregularidades,

Dux Concursos continua atuando em licitações

A empresa Dux Concursos Públicos, com sede em Santa Cruz do Rio Pardo, continua aplicando concursos públicos em prefeituras mesmo tendo sido punida em pelo menos duas cidades como o título de “inidoneidade”, o que deveria afastá-la temporariamente das licitações. Há semanas, a Dux foi a responsável por um novo processo seletivo na prefeitura de Ipeúna (SP), na região de Rio Claro. Como em outras ocasiões, há dezenas de reclamações de candidatos sobre supostas irregularidades. Mesmo assim, o prefeito José Antônio de Campos já homologou alguns processos seletivos para preenchimento de cargos de professores.

Em dezembro do ano passado, a Dux aplicou questões idênticas em concursos realizados em São Pedro do Turvo e Santa Cruz do Rio Pardo. A atitude prejudicou candidatos, uma vez que quem teve acesso à prova de São Pedro, realizada semanas antes, saberia antecipadamente respostas de questões aplicadas em Santa Cruz do Rio Pardo.

A confusão anulou o processo seletivo e a prefeitura abriu uma sindicância para apurar a conduta da Dux. O resultado foi a suspensão da empresa do direito de licitar pelo prazo de dois anos, além da multa de 10% sobre o valor do contrato. A Dux também foi obrigada a devolver os valores pagos para inscrições pelos cerca de 900 candidatos. A prova foi cancelada.

Segundo informações da Procuradoria Jurídica do município, a Dux pagou a multa e devolveu os valores. No entanto, continuou participando de licitações em outros municípios. A Procuradoria disse que enviou informações sobre a “inidoneidade” da empresa ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), para que a Dux seja impedida de participar de licitações durante o período da punição.

Vários CNPJs

O problema, que já foi denunciado pela reportagem do jornal no final do ano passado, é que a Dux possui vários CNPJs, embora uma única sede e proprietários. A situação é irregular e impede veladamente qualquer tipo de punição contra a empresa.

A medida é uma estratégia dos empresários para fugir das restrições que a lei impõe àqueles que, por algum tipo de irregularidade, ficam com restrições para participar de licitações públicas. Assim, se um CNPJ da Dux é impedido de licitar com o Poder Público, a empresa utiliza um outro registro.

Uma rápida pesquisa feita pelo jornal em sites de prefeituras e na Receita Federal encontrou pelo menos três CNPJs diferentes referente à Dux, todos de empresas sediadas em Santa Cruz do Rio Pardo.

A Dux também é alvo de inquérito do Ministério Público em Itaporanga (SP), onde houve denúncias de venda de gabaritos durante concurso organizado pela empresa. Além de cancelar o concurso, a prefeitura daquela cidade também declarou a Dux “inidônea”.

Em Ipeúna, cidade onde a Dux organizou recentemente um novo processo seletivo, foram feitas denúncias ao Ministério Público.