Imprensa rechaça tentativa do prefeito de manipular fatos

Otacílio Parras é o primeiro prefeito da história a

receber nota de repúdio de cinco órgãos de imprensa

Cinco veículos de comunicação, entre eles o DEBATE, assinaram nota conjunta repudiando a atitude do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), que desmentiu uma informação prestada por servidora pública a vários profissionais presentes no Departamento de Recursos Humanos no último dia 10. Há suspeita de que a funcionária Luciana Gomes Dalmati foi pressionada para desmentir a informação de que os dados do ponto digital de todos os servidores foram comprometidos pela pane cibernética na prefeitura. Ela afirmou que só não houve perda porque os próprios funcionários do setor têm o hábito de providenciarem cópias diárias dos arquivos.

A “nota oficial do prefeito” foi divulgada nas redes sociais na terça-feira, 15, fazendo referência direta ao DEBATE, mas também criticando outros órgãos de imprensa. Segundo Otacílio Parras, o jornal deve procurar “informações oficiais do município prestadas por mim”, para evitar “narrativas erradas e contraditórias”. Otacílio disse que estão ocorrendo “deduções e pareceres emanados por pessoas sem o mínimo de conhecimento técnico para tanto”. Em emissoras de rádio, o prefeito voltou a insistir que são inverídicas as informações de que os servidores da prefeitura sofreram ataques de hackers ou contaminação por vírus. Segundo ele, foram meras “falhas nos equipamentos”.

Quase uma semana antes, o jornal havia encaminhado por escrito questionamentos sobre o projeto que cede uma área pública à rádio Difusora. Na última quinta-feira, 19, a reportagem novamente enviou pedido de informações sobre a contratação da empresa Eragon, de Bauru, para emitir parecer sobre o problema na rede de computadores. Em nenhum dos casos houve resposta. A prefeitura, entretanto, diz que o prefeito tentou localizar por telefone o diretor do jornal na sexta-feira, 11, dia de fechamento da edição de domingo.

Verdadeiro

A polêmica gira em torno da pane nos computadores da prefeitura, provocada por vírus ou hacker. Embora o prefeito negue, a própria Micromap, que detém contratos na área de software do município e acompanhou o caso, já comprovou que houve infecção por vírus.

Mas o caso mais surpreendente aconteceu na quinta-feira, 10, quando cinco profissionais da imprensa estiveram no departamento de Recursos Humanos para obter informações sobre o ponto digital. Havia informações de que os arquivos teriam sido danificados pela invasão. Estavam no local Sérgio Fleury (DEBATE), Diego Singolani (rádio 104 FM), Claudio Antoniolli (“Santa Cruz News”), Renan Alves (jornal “Atual”) e André Rubio (site “Achei Santa Cruz”). Como a responsável deixou o local porque era seu aniversário, os profissionais foram atendidos pela servidora Luciana Gomes Dalmati.

Ela confirmou que os dados do ponto digital, que não estavam sendo mais acessados pelos servidores, haviam sido danificados. Porém, Luciana disse que, como era costume dos funcionários do setor providenciarem cópias diárias dos arquivos, tudo seria restabelecido.

“Meia volta”

Dias depois, a surpresa: Luciana assinou nota, distribuída pelo prefeito Otacílio Parras, negando ter dado tais declarações. Além dela, assinam a nota mais três pessoas que sequer estavam presentes na conversa com jornalistas. Entre as assinaturas, está a de José William Rissá, programador da Micromap, empresa que já admitiu que os computadores foram infectados por vírus, com a natural perda de dados.

A reação da imprensa foi imediata. Na quarta-feira, 16, todos os profissionais que estiveram no departamento de Recursos Humanos divulgaram nota em defesa da liberdade de imprensa e com críticas a Otacílio. Segundo a nota, o prefeito faz um “injustificado ataque à imprensa independente” de Santa Cruz. Os profissionais lembram que a própria prefeitura tem dado informações contraditórias sobre o caso. “Tudo o que foi publicado e veiculado pela mídia independente de Santa Cruz é a mais completa expressão da verdade, pois são informações ouvidas, ao mesmo instante, por vários profissionais da imprensa independente”, diz a nota.

O texto diz, ainda, que autoridades devem deixar de lado questões “políticas ou pessoais” para se concentrarem em esclarecer a população sobre fatos que ela tem o direito de conhecer. “Neste instante em que nossa cidade aguarda o desfecho das investigações sobre o desvio milionário de dinheiro público, a liberdade de imprensa não pode ser arranhada pelo ego de políticos que são acostumados à bajulação”, diz a nota assinada por cinco veículos de comunicação.

Não é a primeira vez que o prefeito ataca a mídia independente, aquela que não tem contrato publicitário com a prefeitura. Há duas semanas o prefeito atacou o DEBATE em emissoras de rádios e negou que tivesse prometido nas eleições do ano passado a manutenção do transporte gratuito para os universitários, que agora será restrito.

Na semana seguinte, o jornal publicou imagens do vídeo institucional da campanha eleitoral de 2012, quando o candidato à reeleição mostrou-se como o prefeito do “transporte gratuito”, benefício que, de acordo com textos da campanha, “não pode parar”. Em outro trecho do vídeo exclusivo para enaltecer o transporte gratuito, Otacílio disse que “reafirma o compromisso”.

Profissionais criticam

a atitude de Otacílio

A tentativa do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) de desmentir informação ouvida por cinco profissionais de diferentes veículos de comunicação, surpreendeu todos porque a declaração da servidora Luciana Dalmati em nenhum instante era comprometedora ou sigilosa. Foi aí que um caso de vírus em computador passou a ter uma dimensão maior, principalmente porque a prefeitura foi desfalcada em milhões nos últimos anos por uma organização criminosa.

O jornalista Cláudio Antoniolli, do site “Santa Cruz News”, lamentou a postura da administração em seu programa “TV SCN ao Vivo” da última quinta-feira, 16. Após ler o texto oficial do prefeito Otacílio Assis, Antoniolli disse tratar-se de “nota mentirosa”. Ele ressaltou que outras três pessoas que assinaram a nota — Suzana Barbosa Moreira e Paulo Sérgio Silvério, do departamento de Recursos Humanos, e José Willian Rissá, da empresa Micromap — sequer estavam no local onde a imprensa foi atendida. “A Luciana menos ainda poderia assinar esta nota porque ela sabe o que nos disse”, disse. “A informação que ela passou foi exatamente aquela que o DEBATE publicou”, disse Antoniolli, lembrando que vários funcionários acusaram problemas nos pontos digitais.

O radialista Diego Singolani, da rádio 104 FM, contestou a informação do prefeito Otacílio de que alguns profissionais da imprensa estariam emitindo opiniões sem conhecimento técnico. Além de jornalista, Diego é técnico em informática e foi o primeiro a dar a informação do ataque cibernético aos computadores da prefeitura. Os fatos se confirmaram em seguida. Para Diego, a nota divulgada pela prefeiura “é patética”, sendo “uma exibição do egocentrismo daquele que diz que informação verdadeira é somente aquela oficial e que, principalmente, passa antes pelo crivo dele”.

Desde que o caso tomou uma dimensão diferente, Diego sustenta que a informação de que houve apenas uma falha operacional “é balela”, lembrando que já houve confirmação de que os dados foram criptografados e com pedido de senha ao usuário. “A prefeitura insiste na inverdade, no ataque à imprensa livre”, denunciou.

Renan Alves, do jornal “Atual”, lamentou os ataques à imprensa em Santa Cruz. “Mais uma vez, em poucos anos de trabalho, vejo de perto a censura, o boicote que a imprensa sofre a cada vez que mexe com a ferida de governantes”, disse. Segundo ele, as notas oficiais enviadas pelos órgãos públicos nem sempre são confiáveis e, neste caso, é dever da imprensa investigar.

Já André Rubio, do site “Achei Santa Cruz”, repudiou a atitude do prefeito de tentar “desqualificar o trabalho da imprensa, que em momento algum inventou qualquer informação”. André lembrou que estava presente no departamento de Recursos Humanos no dia em que a imprensa recebeu informações da servidora. “Fizemos perguntas que a cidade inteira faz. É o papel da imprensa, gostem ou não”, disse Rubio.