Pane em computadores da prefeitura vira suspeita de algo mais grave

Prefeito tenta desmentir fatos e insiste que não

houve vírus nem invasão; Micromap diz que sim

Nenhuma empresa ou instituição pública está livre do perigo de ter seus computadores invadidos por hackers ou vírus que danifiquem o sistema. No entanto, na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo este problema acabou se transformando num mistério que remete, obrigatoriamente, ao desvio de dinheiro público. Desde que os servidores do município tiveram os arquivos criptografados, provocando, inclusive, a suspensão do atendimento ao público durante três dias, o prefeito Otacílio Assis (PSB) vem dando informações desencontradas ou exigindo que funcionários se retratem de informações prestadas à imprensa.

A pane nos computadores ocorreu no dia 28 de julho, com todos os arquivos sendo criptografados, que acontece quando algum mecanismo introduzido no servidor torna impossível o acesso a dados. Quem tentava acessar arquivos, recebia uma mensagem na tela pedindo senha ou botão para autorizar a formatação do disco rígido.

A primeira informação é de que uma queda de energia teria afetado os computadores. No entanto, três dias depois a assessoria do prefeito emitiu nota oficial informando que toda a rede de informática da prefeitura sofrera “uma interferência por vírus”. A nota admitia que todos os dados digitalizados durante 11 dias haviam sido perdidos a partir das 15h do dia 28 de julho, data provável do ataque.

Por ordem de Otacílio Parras, a prefeitura de Santa Cruz permaneceu fechada por dois dias, com o atendimento ao público suspenso. Neste período, houve um “mutirão” para a digitalização de documentos e dados financeiros.

A imprensa de Santa Cruz descobriu que dados do setor de Finanças foram os mais afetados. É neste setor que houve o desvio milionário de dinheiro público, descoberto no final do ano passado. O esquema era operado pela ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa, que está em liberdade após permanecer na prisão por mais de 40 dias.

Foi aí que as informações oficiais deixaram de lado a transparência. Declarações de servidores passaram a ser imediatamente desmentidas pelo prefeito, que, inclusive, recebeu um texto de repúdio assinado por cinco órgãos de imprensa de Santa Cruz do Rio Pardo (leia na pág. 6).

Otacílio, então, passou a ocupar microfones de rádio para dizer que nada tinha acontecido e que o problema técnico era simples “falha no sistema”. O prefeito reiterou várias vezes que não houve qualquer prejuízo aos cofres do município.

No entanto, além de horas extras de funcionários, o próprio Otacílio autorizou a contratação de uma empresa de Bauru para analisar o problema e emitir um laudo técnico. A empresa foi contratada sem licitação e o próprio secretário de Planejamento, Fernando Rampazo, declarou que não tinha ordem para divulgar o nome da “empresa especialista” e nem o custo da contratação.

Rampazo também mudou o comportamento para a imprensa. Há dez dias, procurado por cinco profissionais de imprensa, não quis dar entrevista e, questionado, disse não se lembrar de algumas declarações anteriores, como a constatação de que os dados nos computadores foram criptografados.

A reportagem apurou que a empresa contratada pelo prefeito é a Eragon, especializada em recuperação de dados danificados em computadores. A empresa de pequeno porte funciona numa residência no bairro Jardim Bela Vista, na periferia de Bauru. O imóvel não possui placa de identificação de fachada comercial.

Segundo o prefeito declarou a emissoras de rádio, a Eragon já teria emitido um laudo preliminar, informando que o problema nos computadores da prefeitura não teria sido provocado por vírus ou invasão cibernética.

Desmentido

Já a empresa Micromap, que possui os contratos dos softwares que operam na prefeitura, notadamente no setor de Finanças, acabou desmentindo o prefeito Otacílio Parras.

Em nota do diretor Maurício Veronez, a Micromap disse que acionou a equipe técnica para tentar solucionar o problema e detectou que houve efetivamente uma invasão de vírus no sistema da prefeitura. “Verificamos que esse vírus se manifesta quando o computador é reiniciado, ou seja, o servidor já estava infectado há alguns dias”, diz anota.

A Micromap garante que não tem qualquer responsabilidade sobre o fato, pois não possui contrato para os serviços de segurança. Entretanto, a empresa, por força contratual, é obrigada a fazer as cópias diárias dos arquivos. “O vírus que atacou o servidor é do tipo que criptografa as informações, comprometendo, inclusive, as cópias de HS e os backups que estavam no HD externo em nossa empresa, pois quando fomos extraí-los também estavam com o vírus e criptografados”, disse o diretor Maurício Veronez.

Já o prefeito Otacílio Parras Assis, também em nota, garante que não houve vírus ou invasão. “O que vem ocorrendo são ilações realizadas por pessoas, na ânsia de produzir matérias em veículos de comunicação, emitindo pareceres sem conhecimento técnico para tanto e transformando uma ocorrência de falha de equipamento e sistema em ataque cibernético”, disse. Otacílio é médico, mas já diagnosticou o problema de informática.

Com tantos desencontros, é correto avaliar que alguém está mentindo ou tentando esconder informação mais grave. Falta a polícia entrar no caso, mas nenhum boletim de ocorrência foi registrado pelo governo.

Micromap foi citada por Sueli Feitosa

como responsável por ajustes no caixa

A empresa Micromap, responsável pelos softwares de contabilidade e finanças da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, foi citada na “delação pública” da ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa, distribuída à imprensa em maio deste ano. Segundo Sueli, ela foi uma espécie de “confidente” do ex-secretário de Finanças Armando Cunha, quando havia irregularidades envolvendo a municipalidade. E várias delas diziam respeito aos contratos da Micromap com a prefeitura.

Na semana passada, um programador da empresa assinou nota oficial da prefeitura que tentou desmentir informações publicadas pelo DEBATE, negando a perda de dados nos servidores do município. A própria Micromap, porém, dias antes confirmou a perda de dados, recomendando à administração o “relançamento das informações posteriores ao dia 18 de julho nos diversos sistemas”. E isto foi feito.

Quando fez sua “delação pública”, Sueli Feitosa já alertava para possíveis “acertos” nas contas contábeis nos computadores da prefeitura. No entanto, poucos se importaram com as revelações da ex-tesoureira.

Numa delas, Sueli contou que um funcionário da Micromap realizava constantemente “ajustes na contabilidade” juntamente com o diretor Emerson Diniz. Havia, segundo ela, “lançamentos de acertos” sempre com a justificativa de impedir diferenças no caixa. “Me parece que o que realmente poderia estar ocorrendo eram lançamentos para mascarar e adequar contas do município, a fim de não demonstrar divergências financeiras”, disse Sueli Feitosa, quando ainda estava na prisão.

A ex-tesoureira disse, na época, que este era um dos “esquemas” que presenciou enquanto esteve à frente da Tesouraria do município. Ela ainda reiterou que os desvios financeiros do caixa beneficiaram diretamente Ricardo Moral, nas gestões de Adilson Mira e Maura Macieirinha, e Cláudio Gimenez no governo de Otacílio Assis. Ricardo e Gimenez, segundo ela, recebiam envelopes com dinheiro. “Sempre me pareceu com pleno conhecimento dos então gestores municipais”, disse Sueli Feitosa, não poupando o atual, Otacílio Parras.