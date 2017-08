Carreta tomba em trevo de S. Cruz

Motorista não se feriu, mas acidente tumultou o trânsito

Uma carreta carregada com milho tombou no trevo de acesso à Santa Cruz do Rio Pardo na tarde de segunda-feira, 14. O motorista perdeu o controle do caminhão, com placas de Taquarituba (SP), no trevo que faz a ligação das rodovias Plácido Lorenzeti, Sebastião Teixeira Coelho e a estadual Orlando Quagliato.

“Eu carreguei milho em São Pedro do Turvo e entrei no trevo para fazer o retorno e pegar a SP-327. Não sei o que aconteceu, foi tudo muito rápido”, disse o condutor do caminhão, que não se feriu.

Por causa do acidente o trânsito ficou parcialmente interditado por mais de oito horas. O trevo de acesso a Santa Cruz só foi totalmente liberado por volta das 2h da madrugada do dia seguinte, quando o veículo e a carga foram retirados do local. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros ajudaram na ocorrência, enquanto a concessionária Cart fez a sinalização do local.