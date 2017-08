Coluna de Geraldo Machado – Edição de 20/08/2017

A sabiá vai a Copenhague

Geraldo Machado

No meu tempo de menino, no meio onde predominavam os mais velhos, ouvidos e respeitados, a curiosidade e a ânsia de saber-escutando era natural e instigante. A família era maior e criava ambiente para mais confraternidade entre os seus membros.

Nesse tempo os avós ainda podiam abençoar e influir na conduta dos filhos e dos netos sem nenhuma ameaça à liberdade e à vocação de cada um. As visitas eram raras e as pessoas sempre ocupadas, a mulher dona de casa e o marido chefe de família. As distâncias eram longas — “de a pé ou de a cavalo”. Os filhos eram criados no sentido rígido de não se imiscuírem na conversa dos adultos e, mais ainda, das visitas, sempre formais.

Na roça, o caboclinho era arisco. Desacostumado da presença de estranhos, quando alguém chegava em casa, ele frestava escondido atrás da porta, ou corria para o terreiro ao redor da casa, esquivo e ressabiado (remanisco, dizia-se então).

Ao falar dessas coisas, valho-me do simplório (salvo o humor), para contar “uma” do meu sempre lembrado Tio Quincas e das suas sabatinas entre velhos amigos do Café Paulista, em Ourinhos. Perguntado por um curioso com respeito à sua opinião sobre dois comportamentos — do menino da cidade e do sítio —, saiu com esta (depois de tirar o cigarro de palha da boca e pigarrear a garganta seca). “Veja bem: na cidade, na sala de visitas, o dono e a senhora costumavam chamar os filhos para cumprimentar o visitante. Este, para ser agradável, mostrava o chaveiro ou o relógio de bolso ao pequenino e perguntava ao maiorzinho: ‘Como é o seu nominho – Juninho? Quantos aninhos você tem? Quando crescer vai ser médico como o papai?’

Veja agora isso na roça, com a chegada de alguém de fora, as crianças corriam para a cozinha, entre a saia da mãe. Quando um dos meninos, mais intrometido, fazia menção de espiar, ver quem é e escutar prosa, a mãe — que passava o café no coador preso no ‘mancebo’ tosco e capenga, segurava a chaleira de ferro com água fervendo — beliscava o filho: ‘Vá lá , enxerido, que o home tem canivete e vai te capar’. Que mundo era aquele! Na cidade o “Juninho” — na roça, o “ Fio”.

Sem pecar com a deselegância e subestimar a minha colaboração casual no DEBATE, quero informar o leitor sobre o que acontece com a sabiá que chocou no beiral da minha casa, casualmente. Os dois filhotes (um casal deve ser) desceram do ninho apertado e, soltos, voam livres do alcance do gato traiçoeiro, que mia o seu celibato — mais gemido do que chorado. Por sorte, não arriscaram sair para longe, de galho em galho, sem brevê ou carta patente. Foram para o jardinzinho onde há vasos de folhagens, murado para a calçada e ligado à entrada da minha casa. Ficam lá escondidos entre as plantas, numa mureta alta do chão, onde eu ponho banana, um pratinho com água e outro com um punhado de ração especial para sabiás. Dormiam ali agasalhados do vento da avenida. Hoje já foram com os pais, cuidar da vida na sua biodiversidade tão proclamada em prosa e verso pelos ecochatos de colete, da nova dinastia Minc. Sou responsável (eternamente) por eles e fio sinceramente no verso do poeta François Villon: “Nada é mais seguro/ do que as coisas incertas”.

PS — Fiquei sabendo, de última hora, que a sabiá (a nossa Mercedes Sosa ) não foi a Gramado nem a Kioto — mas está de asas prontas para ir a Copenhague, em dezembro, no encontro sobre as metas de corte de emissão de gases de efeito estufa. Lá, vai juntar-se ao grupo G7 + China — do qual o Brasil faz parte. A sabiá vai levar representação contra a proliferação dos gatos vadios e predadores. Também fará uma queixa contra a lavagem das calçadas urbanas com mangueira com água contínua. Não quer mais beber Q-boa, usado com a vassoura. Quem está cuidando dos documentos, gratuitamente, é o meu amigo, o colaborador do DEBATE Pascoalino (S. Azords), conhecedor experimentado desse abuso ao Aqüífero Guarani. Nós dois sabemos que neste país das palmeiras (Pindorama), quem entende mesmo de meio ambiente, não é o gato nem o cão, é o bugio e a sabiá. Esta, sempre perseguida, era vista assim pelos meninos caçadores com bodoque e estilingue: “Olha lá uma sabiá, ali no galho”. Responde outro: “Está de peito…” Sem a mão do gato, meus respeitos às cinzas da querida Mercedes Sosa e as penas da sofrida Sabiá Póca..

-oOo-

(Artigo publicado originariamente no jornal em 2009)