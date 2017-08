Coluna de João Zanata Neto – Edição de 20/08/2017

Cruzeiro de Tupá

João Zanata Neto *

No espírito de colaborador e imbuído de certa ousadia, perdoada apenas pela inquietação da curiosidade, empenhei esforços para traduzir as inscrições talhadas no Cruzeiro de Tupã. Contei com a ajuda preciosa do casal Celso e Junko e também com informações encontradas na internet.

Existem dicionários de abreviaturas latinas, italianas e eclesiásticas que traduzem com grande precisão as abreviaturas utilizadas no Cruzeiro, mas as complexidades da gramática latina e a sua evolução histórica não me permitiram alcançar ainda uma tradução exata.

A inscrição em sua transcrição fidedigna, atestada pelos historiadores Celso e Junko, é escrita desta forma: Z.B.Z.I.B.F.Z.G.F.F.S. Nota-se que a pontuação é crucial para identificar o significado, pois “FF.” Significa Fraters (irmãos) e “F.” representa feito, família etc.

A primeira dificuldade está na letra Z, pois o Y e o Z não eram letras latinas, mas gregas, e se incorporaram ao alfabeto latino pela sempre crescente influência dos gregos em Roma, nos fins da República. Estas letras eram usadas apenas em palavras gregas transcritas em latim. No entanto, a abreviatura medieval latina “z.” (z cortado manuscrito era usado quando se pronunciava dz) era utilizada no lugar de “et” que significa “e” em português. O “Z” significa obulus dimidius (moeda grega). A abreviatura “Z.” significa zelus ou zelo em português. Uma variante medieval “Zel” também significa zelus.

A abreviatura “B.” significa beatus. “I” significa Iesus ou Jesus. Então, a primeira frase pode ser traduzida assim: Z.B.Z.I.(e a proteção de Jesus abençoou).

Existem abreviaturas compostas que tem significado próprio como “B.F.” que representa bona fides (de boa-fé). A abreviatura “G.” pode significar benevolência ou geral, mas a interpretação mais coerente remete à benevolência. “F.” significam feito, família e outras significações. Por coerência, a palavra família dá um sentido à oração. Finalmente, “F.S.” representa filio suo (e seus filhos) ou fecit sepulcrum (ele fez monumento). Assim, o segundo termo da oração pode ser traduzido como: B.F.Z.G.F.F.S. (na ordem indireta, de boa-fé e benevolência a família e seus filhos).

Então, podemos ter, na ordem direta, uma tradução aproximada: “E a proteção de Jesus abençoou a família e seus filhos de boa-fé e benevolência”.

De outro modo, podemos traduzir como: “E a proteção de Jesus abençoou de boa-fé e benevolência a família sepultada”.

As abreviaturas podem ser pesquisadas em: A. Cappelli. Dizionario di Abbreviature Latine ed Italiani. Index www.hist.msu.ru/Departaments/Medieval/Cappelli/ e em: Winiarczyk, abreviaturas latinas, www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/siglalatina.html#g.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.