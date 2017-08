Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 20/08/2017

Como uma árvore de Natal

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Se dependesse dos meus antepassados, Dalton Trevisan não teria escrito uma linha sequer; ou teria morrido de fome, que é uma outra forma de se dizer a mesma coisa, em se tratando do maior escritor vivo do Brasil. O “samba de uma nota só” de Dalton Trevisan é a infelicidade, as traições, as desventuras, a infinita lista de mortos e feridos de uma guerra conjugal. E é nesse ponto que o “vampiro de Curitiba” morreria de inanição se tivesse procurado a casa de meus pais, de meus avós e bisavós paternos atrás de uma história que para ele merecia ser contada. Eu disse paternos e logo me explico: o lado da minha mãe morava longe, demandava uma viagem para ir vê-los, e impressão de visita não vale.

Tanto meus pais como seus pais e avós estiveram casados por mais de 60 anos. O fato de terem vivido com a mesma pessoa por mais de seis décadas não é tudo. Para se fazer justiça é preciso dizer que nada desabonava esses casais. Não há e nem houve um único testemunho de briga ou de desrespeito entre eles. E quando penso em relacionamentos longevos assim, eu me pergunto se no dia em que eram apenas noivos eles imaginavam que seria por tanto tempo?

Para mim, a imagem mais parecida com esses casamentos duradouros é a da Árvore de Natal que meu pai armava na espremidinha sala lá de casa. Na falta de um pinheirinho, ela começava com um pé de guatambu que ele desfolhava e tingia de prata. Um pouco de algodão reforçava a ideia de neve. E a cada ano a árvore ganhava uma bola nova, um novo enfeite… Quando a energia elétrica chegou à minha casa, meu pai logo comprou um pisca-pisca, e com o passar do tempo, a árvore foi ficando maior e mais bonita — como o seu casamento com minha mãe.

Nem sempre essa é a ordem dos fatores. Tem gente que se casa com uma Árvore de Natal que já vem pronta, gigantesca, como aquelas de New York que a Rede Globo mostra no fim do ano. Vista de longe, parece um parque de diversões — é só alegria! Mas, a cada Natal, os donos da casa deixam de repor a bola que quebra, o enfeite que some. Quando o pisca-pisca se queima, nenhum dos dois se levanta do sofá para consertar. Quem quebrou o ponteiro? Quem sumiu com o Papai-Noel? E aquela bola cara que tinha incrustado dentro um presépio? Quem comeu o laço? Onde você enfiou a estrela-guia?

O volume das acusações vai aumentando, aumentando, e um Dalton Trevisan que ia passando, sem querer, ouve tudo lá da rua.