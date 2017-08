Coluna “Dicas” – Edição de 20/08/2017

Surtou

Integrantes da base aliada de Otacílio Parras Assis (PSB) estão preocupados com a saúde do chefe. O motivo são os recentes rompantes emocionais do prefeito, que manipula informações a ponto de ser o único da história a receber uma nota de repúdio de cinco órgãos de imprensa do município. O problema é que Otacílio já confessou ao Ministério Público, na investigação do episódio da “renúncia” ao cargo em março, que teve um surto psicótico. Só por isso a investigação foi arquivada e Otacílio continuou no cargo. Mas ele pode estar com recaída…

Ato falho

Numa entrevista radiofônica em que desmentiu a possível saída do vereador Cristiano de Miranda do partido, o prefeito Otacílio Parras Assis cometeu um ato falho. “Ele fica no PT”, disse, se esquecendo que, ao menos oficialmente, já não pertence ao partido de Lula e Dilma Rousseff…

Prorrogado

A Câmara aprovou na segunda-feira, 14, a prorrogação do contrato de concessão dos serviços de transporte público à empresa Riopardense, que detém o monopólio dos serviços há mais de 10 anos. Pelo jeito, as críticas da população não sensibilizaram o governo e nem os vereadores.

Sem calçadas

O vereador Cristiano Neves (PRB) denunciou a falta de calçadas em alguns bairros de Santa Cruz do Rio Pardo. Na sessão de segunda-feira, 14, ele ilustrou sua manifestação com fotos de locais onde pedestres simplesmente não podem passar.

Risco

Bastou esta coluna advertir, na semana passada, que mais dois vereadores podem deixar a base governista para acender a luz vermelha na liderança do prefeito. Uma reunião a portas fechadas já foi realizada no início da semana. O objetivo é tentar segurar todo rebelde…

“Durão”

Mesmo passando por constrangimento, após vários veículos de imprensa desmentirem as versões fantasiosas da “nota oficial” distribuída pela prefeitura na semana passada, Otacílio Parras preferiu manter um ar arrogante. Em pronunciamento na rádio Difusora, no dia seguinte à postura adotada pela imprensa independente, ele “pediu desculpas por muitas coisas que estão saindo na imprensa”, afirmando que a população da cidade deve confiar é no prefeito.

Constatação

Definitivamente, só pede desculpas quem erra…

Contra usinas no Pardo

Os vereadores Edvaldo Godoy e Cristiano de Miranda (foto) estão engajados na luta contra a construção de uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica) no município de Águas de Santa Bárbara, com reflexos negativos no Meio Ambiente de Santa Cruz. Na semana passada, eles encaminharam pedido de informações à Câmara de Águas de Santa Bárbara, ante a denúncia de que há um vereador trabalhando nas obras da hidrelétrica.

“Coisas de Política”

No teatro

Aquela cidadezinha estava em polvorosa com a expectativa da apresentação de uma peça teatral de Shakespeare.

Mesmo com quase nenhuma informação sobre o autor, na cidade não se falava em outra coisa.

Afinal, uma peça de teatro com atores da capital, que eram vistos até na televisão, naqueles confins de mundo, era algo para chamar a atenção.

Logo na abertura das vendas dos ingressos, o prefeito foi depressa para garantir os seus lugares.

A mocinha que atendia na bilheteria, mostrando-se solícita, perguntou:

— Então, sr. prefeito… É para “Romeu e Julieta, não é?

— Não, senhorita! Um é para mim e o outro para minha mulher…

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)