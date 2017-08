Mesmo sem votação do projeto, universitários enfrentam ‘censo’

Estudantes deverão apresentar documentos sobre

Ensino Médio para uma “prévia” do fim da gratuidade

O projeto que prevê o fim da gratuidade total no transporte de universitários que estudam em outras cidades ainda sequer foi discutido pela Câmara, mas a administração já quer saber quanto vai economizar. O chamado “Censo dos Universitários” começou nesta segunda-feira, 21, e vai até o final do mês.

A ação foi anunciada pela secretaria da Educação e significa obter uma “prévia” sobre quantos universitários ainda serão beneficiados pelo novo sistema que será implantado caso a Câmara aprove o projeto do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB).

Os estudantes estão sendo convocados para comparecem à secretaria da Educação até o dia 31 para entregar o histórico escolar do Ensino Médio original e o comprovante de renda atualizado.

Ontem, em entrevista à rádio Difusora AM, o secretário de Educação Fernando Bitencourt disse que não haverá prorrogação do prazo. Segundo ele, quem não atender a convocação será considerado como “desinteressado” no transporte oferecido pela prefeitura de Santa Cruz.

Ao autorizar o “censo”, o prefeito Otacílio Parras Assis demonstra confiança de que o projeto que restringe a gratuidade será aprovado sem problemas até outubro.

Segundo a proposta, os universitários que cursaram o Ensino Médio em escolas particulares não terão mais o transporte gratuito, devendo arcar com 50% dos custos, cujo pagamento será feito diretamente à empresa autorizada. Se aprovada, a lei entra em vigor a partir de janeiro do próximo ano.

O prefeito Otacílio Parras disse há semanas que a medida é necessária porque houve queda drástica na arrecadação do município. Além disso, o número de universitários que utilizam o transporte praticamente dobrou desde 2013, quando Otacílio assumiu a prefeitura. Hoje, cerca de 1.000 universitários viajam para Bauru, Ourinhos, Jacarezinho e Marília. A prefeitura banca integralmente os custos dos serviços, prestados pela empresa San Carlos Turismo.

O projeto acabou gerando polêmica porque o prefeito negou que tenha prometido manter a gratuidade no transporte nas eleições do ano passado. Entretanto, vídeos da campanha mostram que o então candidato sugeriu que, caso fosse reeleito, iria “reassumir o compromisso”.

Os vereadores ainda não colocaram o projeto na pauta de votações. Otacílio deseja a aprovação até outubro, quando o orçamento do próximo ano deve estar quase finalizado. Alguns parlamentares defendem a realização de uma audiência pública para discutir a proposta.