Polícia desbarata a quadrilha que assaltou dois empresários

Quatro dos cinco homens que aterrorizaram Santa

Cruz do Rio Pardo no mês passado já estão na cadeia

Quatro dos cinco integrantes da quadrilha que assaltaram dois empresários no último dia 27 de julho já estão presos. A Polícia Civil prendeu na semana passada João Vitor Braga da Silva e o menor L. F. S., 17, moradores da vila Divineia. No dia do assalto, David Luiz Gomes foi preso logo após os bandidos abandonarem o carro do empresário Sérgio Dourado, dono da “Vips Salgados”, na beira do rio Pardo. Na semana seguinte, num cerco ao bairro, a Polícia Militar prendeu Maxsuel Santos, que indicou onde estavam uma corrente de ouro roubada de Dourado e uma moto pertencente ao outro empresário vítima do bando, Gilberto Garcia.

A ocorrência assustou Santa Cruz do Rio Pardo naquela noite. O bando invadiu a casa de Gilberto, no bairro da Estação, dizendo que ele seria “agiota” e teria dinheiro. Enquanto os ladrões ameaçavam Gilberto e a mulher, outro empresário, Sérgio Dourado, chegou ao local para comprar um aparelho de TV, já que o amigo é negociante de produtos eletrônicos.

Sérgio também foi rendido e os três foram amarrados e presos no banheiro. Os bandidos, então, vasculharam a casa, recolheram objetos e resolveram fugir com o carro de Dourado que, entretanto, tem transmissão automática. Com isso, os ladrões não conseguiram sequer acionar o motor do Ford Fusion importado.

Sérgio foi desamarrado e teve de seguir no carro com os bandidos. A esta altura, a polícia já havia sido acionada e uma viatura da PM conseguiu cruzar com o Fusion na avenida Ângelo Carnevalle, na subida da Estação.

Houve perseguição com troca de tiros e o Fusion estacionou no final da rua Saldanha Marinho, nas margens do rio Pardo. Os bandidos entraram no mato e desapareceram, menos David Luiz Gomes, que ainda tentou resistir à prisão. Ele portava um revólver calibre 38.

Na noite seguinte, a Polícia Militar cercou o bairro Divineia e conseguiu informações sobre o paradeiro de alguns objetos roubados pelo bando, como a motocicleta e uma corrente de ouro avaliada em R$ 7 mil. Maxsuel Santos foi preso e indicou aos policiais onde estava a motocicleta, encontrada numa casa perto do cemitério municipal.

Falta um

O caso, então, passou a ser investigado pela Polícia Civil. Há uma semana, durante entrevista coletiva em Ourinhos, o delegado seccional Antônio José Fernandes Vieira revelou à imprensa que o assalto “teria novidades” nos próximos dias.

Nos últimos dias, os investigadores descobriram que João Vitor Braga e um menor de idade também integravam a quadrilha. Ambos foram presos, através de um mandado expedido pelo juiz Leonardo Labriola.

Falta, ainda, localizar um quinto suspeito, que ainda está foragido.