Aos 50 anos, morre Edinho, ex-presidente da Codesan; enterro será nesta terça

Professor da Etec não se recuperou

de um grave acidente em julho

O professor José Éder Pereira, o “Edinho”, morreu na noite desta segunda-feira, 21, na Santa Casa de Ourinhos, onde estava internado na UTI havia duas semanas. Ele tinha 50 anos e deixa a mulher Selma e dois filhos. O corpo do professor deve chegar a Santa Cruz do Rio Pardo na manhã desta terça-feira, 22. O enterro provavelmente será no final da tarde. Éder não conseguiu se recuperar de um grave acidente em julho, na SP-225 (rodovia João Baptista Cabral Rennó).

Éder Pereira lecionava na Etec “Orlando Quagliato”, de Santa Cruz. Ele foi presidente da Codesan (Companhia de Desenvolvimento Santacruzense) a partir de 2003, permanecendo no comando da empresa pertencente ao município nos governos de Adilson Mira (PSDB) e Maura Macieirinha (PSDB), quando todos os balanços anuais foram positivos. Era, ainda, muito querido pelos funcionários.

Quando mudou o governo, o atual presidente da Codesan, Cláudio Gimenez, passou a contestar a gestão de Éder, dizendo que a empresa “maquiava” os balanços. Entretanto, uma CPI da Câmara inocentou o ex-presidente da Codesan. Mesmo assim, Gimenez – em cuja gestão a Codesan teve sucessivos prejuízos milionários – continuou perseguindo Pereira. Nos últimos meses, o atual presidente sugeriu que haveria irregularidades no pagamento de horas extras nos governos anteriores.

Acidente violento

No dia 5 de julho, José Éder Pereira bateu seu Volkswagen Voyage numa carreta da Cerealista Rosalito, perto do trevo da SP-225 com a SP-327. O choque foi violento e o professor, ainda consciente, contou aos bombeiros que perdeu o controle do carro quando um cachorro atravessou a pista.

Com várias fraturas, Éder foi submetido a cirurgia e foi internado na UTI da Santa Casa em estado gravíssimo. Duas semanas depois, foi transferido para a UTI de Ourinhos, mas não conseguiu se recuperar.

Desde que a notícia da morte de Pereira foi divulgada, dezenas de amigos começaram a se manifestar nas redes sociais. A advogada Denise Vidor, por exemplo, que é conselheira da Codesan há 20 anos, disse que Éder foi o melhor presidente da empresa em todo este período. Para outros, o professor da Etec foi um exemplo de tenacidade e trabalho, sempre demonstrando seu lado humano. Para o advogado João Gabriel Lemos Ferreira, Edinho foi “um homem de bem”, lembrando que “a cidade fica menos brilhante sem ele”.