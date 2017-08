Prefeito apressa cessão de área à Difusora; audiência será quarta

Projeto de Otacílio traz até avaliação comercial de

terreno que, por cláusula contratual, não pode ser vendido

A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo vai promover uma audiência pública nesta quarta-feira, 23, às 18h, para discutir o projeto do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) que cede uma área pública à rádio Difusora AM. O pedido da Comissão de Justiça e Redação foi autorizado pelo presidente Marcos “Cantor” Valantieri (PR), que é funcionário da emissora. O projeto é polêmico porque sugere “permuta” com outra área doada pela prefeitura, em cujo contrato há cláusula de reversão sem ônus ao patrimônio municipal no caso da emissora não mais usar a área para sua antena de transmissão AM.

A Difusora é uma empresa particular e vai migrar do espectro AM para o FM, quando deixará de usar a antiga antena. A emissora está, inclusive, anunciando sua futura frequência. A empresa já recebeu autorização do Governo Federal, no projeto que prevê o fim gradativo da frequência AM. Num primeiro momento, a migração seria mais complicada, pois a Difusora recebeu uma frequência no dial “estendido” da nova FM no Brasil. No entanto, através de articulações do prefeito Otacílio Parras com o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, uma nova frequência privilegiou a emissora de Santa Cruz do Rio Pardo com um “endereço” na faixa de 97 em FM.

Nos últimos dias, o prefeito Otacílio Parras Assis se preocupou com a pressa na cessão de uma nova área pública. Ele anunciou o benefício em pronunciamento à própria emissora, inclusive elogiando o que chamou de “negócio de pai para filho”, esclarecendo que o “pai” seria a emissora de rádio. Após as primeiras críticas, ele enviou rapidamente o projeto aos vereadores, que devem debater o assunto na audiência pública da próxima quarta-feira, 23.

Cessão polêmica

No final de 2015, quando anunciou a mudança técnica em curso na emissora, o diretor Pedro Donizeti disse que a Difusora iria devolver o terreno nos altos da cidade, onde está instalada a torre AM. “Futuramente aquilo vai ser cemitério e não há necessidade de ficarmos com a área, que pertence à prefeitura”, disse na época.

O imóvel no bairro São José foi doado pela prefeitura de Santa Cruz à emissora de rádio em 1948, no ano de inauguração da antiga ZYK-8, que era de propriedade do empresário João Queiroz Júnior e do bancário José Antonio Ramos, com apoio do deputado Leônidas Camarinha.

A lei que cedeu o terreno foi do então prefeito Lúcio Casanova Neto e determina que o benefício é exclusivo para a instalação de uma estação de rádio — no caso, a antena AM. Um dos artigos diz que, no caso da emissora deixar de usar o terreno ou desvirtuar sua finalidade, toda a área será revertida para o patrimônio do município, sem qualquer custo. Segundo a lei, o artigo deve ser obrigatoriamente transcrito na escritura pública, que não pode, portanto, ser negociado pela emissora de rádio.

Segundo apurou a reportagem, o terreno no bairro São José que teve a torre AM durante mais de 60 anos, não é adequado para a transmissão na frequência FM. É por isso que há quase dois anos a direção da emissora admitiu que iria devolver a área.

Tudo mudou quando o prefeito, que usa os microfones da Difusora todas as semanas para atacar outros veículos de imprensa que não são dóceis à administração, encontrou na necessidade de ampliar o cemitério uma justificativa para agraciar a empresa com outra área pública. E já avisou a bancada governista que quer pressa na tramitação do projeto.

Projeto traz até avaliações da

área que não pode ser vendida

Para tentar justificar a entrega de uma área pública a uma empresa particular, o prefeito Otacílio Assis (PSB) se esforça para informar que o negócio é muito atrativo para o município. Além disso, apela para o discurso de que não há outra alternativa para ampliar o cemitério, advertindo os vereadores para o caso da não aprovação do projeto. Segundo ele, há “risco” da torre da rádio ficr no local onde foi instalada há quase 70 anos. “Caso não haja autorização, a Rádio Difusora manterá a torre de transmissão no mesmo local, próximo a residências e impossibilitando a ampliação do cemitério”, disse.

Para reforçar ainda mais a estratégia, Otacílio anexou três avaliações do terreno que hoje é usado pela rádio Difusora, para mostrar que o imóvel é valioso e estará sendo trocado por outro de menor valor. As diferenças nas avaliações, entretanto, são grandes. Os três orçamentos variam de R$ 750 mil a R$ 1,25 milhão. A avaliação mais alta foi dada por Irineu Gozzo, que é amigo pessoal e corretor particular do prefeito Otacílio Parras. No dia em que o prefeito renunciou ao mandato — e posteriormente voltou atrás —, Irineu passou a tarde na residência do prefeito.

Os corretores, porém, não levaram em consideração o fator mais importante: a área em poder da rádio Difusora nunca poderá ser negociada pela empresa, pois, por força do contrato firmado em 1948, só pode ser usada para instalação de antena para estação de rádio. Assim, na verdade o imóvel em poder da emissora de rádio não tem valor comercial para venda, já que nenhuma outra atividade pode ser implantada no terreno.

Afago caro

O projeto do prefeito Otacílio Paras Assis praticamente transfere o imóvel público indefinidamente para a emissora privada. O prazo estipulado para a concessão de uso é de 30 anos, mas o mesmo artigo diz que ele é “renovável por iguais períodos”, ou seja, a cada três décadas.

Para facilitar o que chama de “permuta” para beneficiar a emissora de rádio, Parras também modificou até mesmo as destinações de áreas no Distrito Industrial, que haviam sido definidas num acordo judicial firmado pelo município com o Ministério Público. A emissora será contemplada com uma área institucional.

Dos dois únicos veículos de comunicação que têm contrato publicitário fixo com a prefeitura no governo de Parras, a Difusora é contemplada com a maior verba pública. É, também, a emissora que cede generosos espaços, todas as semanas, para o prefeito Otacílio Assis falar sobre qualquer assunto, inclusive atacar outros veículos de imprensa.

Para efeito de comparação, nenhuma outra emissora de rádio ganhou terreno público na história de Santa Cruz. A Band FM, que iniciou suas transmissões na cidade em 2006, comprou quatro terrenos no bairro União para instalar sua antena. Até mesmo a pequena rádio comunitária 104 FM recorreu a terreno particular para instalar sua antena.