Bairro de Santa Cruz reclama de buracos abertos pela Sabesp

Obra na rede foi realizada há 90 dias, mas

esqueceram o buraco que corta a rua ao meio

Embora seja um bairro antigo, a vila Gonzaga, em Santa Cruz do Rio Pardo, está “escondida” atrás da Igreja de São Benedito. “É um local muito bom para se morar”, garante Antonio José dos Santos Neto, que reside há muitos anos no bairro junto com vários outros familiares. O problema, segundo ele, são os buracos abertos pela Sabesp e que costumam “fazer aniversário” sem reparos.

Uma das principais ruas do bairro, onde Antonio mora, a Sabesp fez uma obra há 90 dias que resultou num enorme buraco que corta toda a via pública. Eram dois, mas a empresa enviou uma equipe de uma empreiteira terceirizada ao local para consertar um deles. “Achei um absurdo, pois mostrei o outro buraco e eles disseram que não poderiam fazer nada porque o reparo não estava na programação”, contou. Segundo o morador, o caminhão tinha todo o material necessário para outro serviço.

O buraco aumenta a cada dia, principalmente com as chuvas. “Nosso maior problema não é a Sabesp ou a prefeitura. Na verdade, nós não temos vereadores atuantes que fiscalizem os bairros”, protestou.

O aposentado disse que os moradores do bairro se revezam para evitar danos maiores nos veículos. “O estrago é grande porque não há um carro que não caia no buraco. Eu coloquei 46 telhas para cobrir o buraco e meu vizinho cedeu mais tijolos. Mesmo assim, ele está fundando cada vez mais”, contou.

Segundo Antonio, a Sabesp pode, inclusive, sofrer prejuízo com a obra na rede de água e esgoto que fez há 90 dias. “Como afunda, vai compactando tudo e vai provocar certamente um novo estouro na rede”, avaliou.

Outro problema é a sujeira, uma vez que o buraco retirou o asfalto e deixou o piso na terra. “As casas vivem sujas. Nós pagamos nossos impostos e contas e acho que temos direito de ser atendidos”, reclamou.

Antonio apontou que a menos de uma quadra há outro buraco, também há tempos sem reparos. “A gente sai de um e tropeça em outro”, disse.