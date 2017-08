Câmara tem noite de emoções em homenagens a aposentados

Dois moradores são homenageados por vereadores,

em solenidade que teve música especial de cinema

Na noite de quinta-feira, 17, Walter Gomes da Silva recebeu uma placa de “Honra ao Mérito” da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, enquanto Osmar Aparecido Costa Ribeiro foi homenageado com o título de cidadão santa-cruzense. Foi a primeira vez em que o Legislativo entregou dois homenagens na mesma noite.

A homenagem a Walter Gomes da Silva, conhecido como “Baiano do Cinema”, foi proposta pelo vereador Cristiano Neves (PRB) para marcar aquele que dedicou quase a vida toda à exibição de filmes em Santa Cruz do Rio Pardo, desde o antigo Cine Pedutti e depois na própria prefeitura.

Walter, que caminha com dificuldades devido a um AVC que sofreu há algum tempo, não se conteve no final da sessão solene, quando a música tradicional de cinema invadiu o plenário. Walter apontou para os microfones e chorou, lembrando os tempos em que o cinema era seu segundo lar.

Mas “Baiano” também teve outras atividades, como juiz de futebol amador e Papai Noel “oficial” do Natal em Santa Cruz do Rio Pardo. Durante anos, ele ficava na “Casinha” na praça Leônidas Camarinha ou no casarão Lorenzetti, nos finais de ano, para receber crianças e entregar balas.

O vereador Cristiano Neves lembrou que, no cinema, Walter atuava até na escolha dos filmes. “Queremos dizer muito obrigado por você ter sido esta pessoa tão sensível”, disse.

Granada

Já o aposentado Osmar Aparecido Costa Ribeiro foi funcionário público durante muitos anos, parte deles na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo o vereador Cristiano de Miranda (PSB), autor do título de cidadão ao aposentado, ele conheceu Osmar, como funcionário da secretaria do Meio Ambiente, num encontro nada amistoso. “Foi a mão de Deus. Nós discutimos por causa de um problema com árvores, eu na secretaria e ele na Codesan. Tempos depois, nos reencontramos e descobrimos pontos em comum, como o amor pela natureza. Ficou, então, uma grande amizade”, contou.

Osmar tem uma passagem curiosa pela Codesan, onde cuidava da usina de lixo. Na década de 1980, ele e outros funcionários organizaram um “museu do lixo”, com objetos recolhidos nas ruas. Era interessante, com fotografias e coisas antigas, mas chamou a atenção uma granada encontrada dentro de um lixo. O objeto ficou exposto durante meses, até que o jornal fez uma reportagem e Osmar se deixou fotografar com a granada nas mãos. No dia seguinte, o Tiro de Guerra de Santa Cruz requisitou a granada, que acabou sendo explodida no recinto de tiros da instituição.

Após a entrega das homenagens, familiares entraram no palco para uma verdadeira sessão de fotografias e selfies.