Cartas – Edição de 20/08/2017

As forças do bem e do mal

Tenho lido, no DEBATE, vários comentários, inclusive do nosso prefeito Otacílio, que estão antecipando a eleição de 2020. Novamente li no DEBATE que a eleição para deputado também será alicerce, um trampolim para o pleito municipal.

Em se falando de eleições, temos também que abordar as eleições presidenciais. Se Michel Temer conseguir chegar até lá, isso se o “caixa”, o numerário, as verbas para a compra dos votos dos deputados aguentarem os “desaforos”. Posto esse preâmbulo, comentarmos sobre a votação escandalosa que manteve Michel no poder. Assisti toda a vergonhosa votação que deu sustento ao mandato do Temer. Foi um ato cívico corrompido e vergonhoso. Representantes, Deputados do Brasil todo, na sua maioria, deram amparo legal à safadeza eleitoral.

Vamos, agora, atentarmos para os votos da base eleitoral da região nossa e os deputados que aqui se amparam, complementam os votos que garantem sua eleição.

Três deles disputam a maioria dos votos da região, Milton Monti, de São Manuel, Walter Ihoshi, de Marilia, e Capitão José Augusto Rosa, santa-cruzense de nascimento e atualmente residindo em Ourinhos.

Bem, hoje são três os deputados federais que mais disputam votos em Santa Cruz do Rio Pardo. Apesar dos benefícios e verbas que os três conseguiram mandar para Santa Cruz do Rio Pardo, através dos vereadores que os representam, estabeleceu-se entre eles uma linha divisória muito acentuada, poderíamos até falar em forças do bem e forças do mal. Os que apóiam o lado honesto da política e o lado nocivo, desonesto, desta mesma política.

Mais que provado ficou o suborno da mala de dinheiro, ofertada por Joesley Batista, para o governo Temer. Mais que verídico ficaram as evidências das propinas ofertadas para Temer e seus seguidores. Não pactuo a filosofia do roubo petista também, mas, já que destituíram um governo desonesto, vamos apoiar outro com as mesmas características e ainda não nos permitir que esse governo, apesar de todas as provas, não seja nem investigado?

Como disse, assisti à vergonhosa votação que não permitiu que a justiça estendesse seus tentáculos acusatórios sobre o governo. Investigação não é prova de que o suborno, o ilícito, tenha se realizado. O que se estava votando era uma autorização para investigar o roubo.

Essas características, ao meu entender, constituem as forças do mal, na qual os deputados Milton Monti e Walter Ihoshi avalizaram com seu voto.

O conterrâneo santa-cruzense, deputado Capitão Rosa, votou para o lado contrário, bem situado ali como a força do bem. Apoiou, ele, Capitão Augusto, a propositura para que o desonesto governo Temer fosse investigado, que a Justiça fosse feita, e se fizesse presente.

Agora, em pouco mais de um ano, teremos eleições para a Câmara Federal e as mesmices das campanhas poluirão nossos tímpanos. Cabe a nós, como eleitores, dirigirmos nossos votos para as candidaturas que apoiaram a negativa dos princípios jurídicos, no caso deputados Milton Monti e Walter Ihoshi, ambos não santa-cruzenses e, do outro lado, quem apoiou o lado digno, para que a justiça fosse feita, no caso do deputado Capitão Augusto. Nós, eleitores, é que deveremos escolher uma Câmara digna, pois, afinal, deputado não presta concurso — é eleito por nós.

Apoiado pela legislatura eleitoral, eu, com 71 anos, não precisaria mais votar, mas em nome da justiça, da honestidade, de uma Câmara Federal digna de meu País, faço deste artigo uma intenção de voto no Capitão Augusto Rosa, em nome da decência de princípios eleitorais.

Capitão Augusto, Taliany digitou o presente artigo que eu idealizei. Conte com nossos dois votos.

— Professor Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Cientista

À amiga Cidinha Costa

Certa vez, conversando com o querido Frei Estevão, ele me disse uma coisa que até hoje guardo no meu coração. Eis as sábias palavras dele: “Se você quiser alguém para trabalhar para a Igreja, procure uma pessoa que tenha bastante serviço”. Esta, sem dúvida, estará pronta para atender as necessidades de nossa comunidade, prestando algum serviço pastoral, de acordo com seus dons e suas possibilidades.

É o caso da minha amiga Cidinha (que convivo há muitos anos). Apesar de cuidar de um irmão doente e acamado e de uma mãe idosa também na cama, necessitando de todos os cuidados, se disponibilizou a dar catequese na nossa querida Matriz de São Sebastião. É uma pessoa humilde, caridosa e sobretudo uma ótima catequista, pois as crianças têm por ela uma grande estima.

E além de esposa e mãe, soube cuidar muito bem do seu neto Willian, enquanto morava com ela. No DEBATE de domingo, 13 de agosto do corrente ano, ficamos sabendo de tudo o que ele passou na vida, mas que deu a volta por cima e está caminhando para ser um grande cientista.

Parabéns, Willian! Parabéns Cidinha! Ambos merecem todas as homenagens do mundo por serem pessoas batalhadoras.

Que os jovens de hoje se mirem no exemplo do Willian, que venceu todos os obstáculos da vida sem nunca desanimar, buscando alcançar os seus objetivos com muita garra, esperança e fé em Deus.

Que o exemplo da Cidinha seja seguido por outras pessoas, com a ajuda de Deus, para que tenham força e coragem para colocar os seus dons a serviço do Senhor e da Comunidade.

— Diná do Carmo Pinto Cardin (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Terror em Barcelona

Mais uma vez, o mundo se une pela dor das tragédias e atentados terroristas, como esse de Barcelona, que tirou a vida de 14 pessoas e centenas estão hospitalizadas, sem falar nos milhares que ficaram com a síndrome do pânico ou estavam no local por onde passou a van com o assassino.

Depois da tragédia, o que vimos foram as mensagens de condolências dirigidas ao primeiro ministro da Espanha, Mariano Hajoy, pelos governantes, dizendo que estão consternados, eles lamentam a perda das vidas humanas.

Mais uma vez, está claro que vivemos na Era das Incertezas e da ganância pelo poder, já se sabe, segundo especialistas, que o exército mais forte do mundo, que afugenta a todos os governantes, é o exército de um homem só. Eles, do EI, agem conforme mandam seus líderes, estraçalham vidas, e cada vez mais utilizam de veículos para atacarem em lugares ou pontos turísticos, onde passeiam milhares de pessoas, principalmente nas grandes cidades, que recebem milhões de turistas, como foi o caso de Barcelona.

Esse e o mundo da ganância, do imediatismo que vivemos hoje. O resto é o resto.

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

Teresa de Calcutá

Madre Teresa de Calcutá, agora Santa, é uma figura emblemática com muitas histórias que podem ser consideradas como heroicas, como seu serviço incansável para os mais rejeitados do mundo e seu corajoso testemunho do que seja viver o Evangelho, visto por milhões de pessoas apenas em uma cidade indiana.

E as qualidades dessa santa estão além do compreensível segundo Frei Brian Kolodiejchuk, que foi o postulador da causa de canonização da Madre Teresa e é um sacerdote dos Missionários dos Padres da Caridade.

Apesar da vida de Santa Teresa ser uma obra de caridade incalculável, Fr. Brian afirma que há uma coisa que se destaca acima de tudo: a experiência da escuridão espiritual, o que ela descreveu como um sentimento de total abandono por Deus durante a maior parte de sua vida. E ela sofreu uma profunda e longa desolação, apesar de fazer tudo o que ela fez pelos outros.

Madre Teresa orou fervorosamente para compartilhar o sofrimento de Jesus, e muitos, incluindo o diretor espiritual, acreditavam que seus sentimentos de rejeição e abandono eram um espelho da própria experiência de solidão e desolação de Cristo durante sua paixão e morte (“meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?”).

Muita gente pensa que os santos estão em algum lugar nas nuvens místicas. Madre Teresa era espiritual, mas com os pés no chão. Ela era também observadora e ativa nas vidas dos outros. Desde que Fr. Brian a conheceu, a qualidade que mais se destacava de Madre Teresa era a sensação de que ela realmente era “Mãe”, e que ser mãe era algo importante para ela.

Quando Teresa foi eleita pela primeira vez superior geral dos Missionários da Caridade, sua resposta imediata depois de receber parabéns, ele afirmou: “Ah, isso não significa nada, o título. Não, eu quero ser mãe”.

Cabe ressaltar que em Português, o título manteve a palavra italiana “madre”, que significa mãe. Nas demais línguas, chamam as freiras superiores de mãe, assim, Madre Teresa (espanhol), Mother Teresa, Mère Teresa etc.

Santa Teresa de Calcutá nasceu como Agnes Gonxha Bojaxhiu, em 26 de agosto de 1910, em Skopje, no que é hoje a Macedônia, juntou-se às Irmãs de Loretto aos 17 anos, mas saiu depois de sentir o que chamou de “ordem” de Deus para deixar o convento e viver entre os pobres.

Ela fundou várias comunidades de missionários ativos e contemplativos da Caridade, que incluem irmãs religiosas, irmãos e sacerdotes. A primeira comunidade de irmãs ativas foi fundada em 1950. Uma ordem de irmãos ativos foi fundada quase 20 anos depois, em 1968. Então vieram duas ordens contemplativas, uma de mulheres em 1976 e uma de homens em 1979.

Em 1989, os Missionários dos Padres da Caridade foram estabelecidos. É um instituto religioso clerical de direito diocesano cujos membros fazem promessas de pobreza, castidade, obediência e serviço gratuito aos pobres. Além disso, uma ordem de missionários leigos também foi fundada em 1984, e vários movimentos que organizam muitas obras de caridade também nasceram como parte da família espiritual Missionários da Caridade.

Mãe Teresa de Calcutá, Santa da Caridade, ora pro nobis!

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

O “Livro”

Prólogo: “E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia; e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.” Apocalipse 20: 12-13-14-15.

Amigos leitores, a ideia humanista de que Jesus Cristo faz vista grossa ao pecado e à imoralidade por causa do seu amor não tem lugar na revelação que ele faz de si mesmo “no livro da vida”. Nos últimos dias da história, os justos esperarão com anseio a vinda do seu senhor. Aqueles que crêem na palavra de Jesus Cristo devem orar com desvelo (carinho, cuidado) pela volta do senhor a fim de arrebatá-los da terra e levá-los com ele para sempre.

O mundo incrédulo ofende e zomba dos que são de Deus e dedicam-se aos padrões retos e santos da sua palavra. Semelhante tratamento é inevitável num mundo que está sob o controle de satanás e é dominado pelos que têm a mente obscurecida; veja “Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes näo resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus” – II Coríntios 04: 04. O deus deste século, ou príncipe desse mundo, é Satanás, que exerce poder sobre boa parte da atividade deste mundo. Ele governa como usurpador e seu governo é temporário e não absoluto. Satanás continua agindo, mas somente segundo a vontade permissiva (tolerante) de Deus, até o fim da história.

Aqueles que não se submetem a Jesus Cristo, permanecem sob o controle de satanás. Este cega os olhos deles à verdade e a glória do Evangelho, a fim de não serem salvos. A solução para esta trágica situação é neutralizar a atividade dele mediante a intercessão e pregar o evangelho no poder do Espirito Santo, para que o povo ouça, entenda e decida crer ou não no livro da vida eterna. No fim do reino de Jesus Cristo, satanás será solto.

A Bíblia nos revela que o próprio satanás, enganando-se ao ponto de supor que ainda poderá derrotar a Deus, sairá a enganar aqueles que quiserem rebelar-se contra o reino de Jesus Cristo e ajuntará uma multidão de semelhantes rebeldes. Esta é a última rebelião contra Deus. Muitos dos que nascem durante o milênio, optam manifestamente pela rejeição do senhorio visível de Jesus Cristo e escolhem satanás e sua mentira. Porém, a revelação de Jesus para aqueles que o tem como “Senhor – Salvador”, verá a gloria de novos céus, somente aqueles cujo nome está escrito no livro da vida.

Então, o poder de satanás se acabará, pois Deus o lançará no lago de fogo para todo o sempre. Ali, ele não reinará, sendo sempre atormentado, dia e noite, eternamente.

Amigos leitores, isso é sério. A Bíblia nos alerta sobre um quadro terrível do destino dos perdidos. Veja: “Mas a indignação e a ira aos que säo contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniqüidade; tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal; primeiramente do judeu e também do grego” – Romanos 02: 8-9.

Quando Jesus Cristo passou pela terra, muitos os admiravam, como também os odiavam. Porém, o homem verbal sempre dizia que: os justos são os que foram justificados pela fé em Deus e que, segundo o padrão divino, dão valor à gloria que vem de Deus e buscam a vida eterna. Os fieis terão “honra e incorrupção” na vida futura, mediante a perseverança em fazer o bem, pela graça eficiente que Jesus Cristo aqui lhes concede. Por outro lado, aqueles que praticam o mal são egoístas, desobedecem à verdade, e têm prazer na iniqüidade. Colherão ira e tribulação. Todos aqueles que continuarem no pecado, mesmo não tendo nenhum conhecimento da lei de Deus (Jesus Cristo), perecerão, porque têm certa medida de conhecimento do certo e do errado.

Deus não salvará automaticamente aqueles que não vieram a conhecer o evangelho, nem lhes dará uma segunda oportunidade depois da morte. O sofrimento eterno que terão aqueles que não ouviram o evangelho deve nos impulsionar a fazer todo esforço possível para evangelizar a toda criatura, em todas as nações.

Um pensamento: vida. O universo sempre foi infinito, Deus é a própria existência da “Infinidade”. O homem nunca vai ter um fim, pois não existe fim para Deus e a morte é apenas outro caminho que devemos encontrar.

— Marcelo Biguina (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

“Fotos do Leitor”

O centro financeiro antigo de Santa Cruz

— A foto da avenida Tiradentes, em Santa Cruz do Rio Pardo, na quadra conhecida como “zona bancária”, provavelmente é da década de 1930. Nota-se que não existia o prédio do Bradesco (à esquerda) e, na esquina do mesmo lado, há um pequeno edifício onde hoje é a agência do banco Santander. Atravessando a rua, onde hoje existe uma farmácia, havia um velho e grande prédio onde funcionava o Hotel Scazzola. Do outro lado da rua, existia o prédio do extinto Banco Inco, onde hoje é o escritório Orteca. Na bucólica Santa Cruz daqueles tempos, uma carroça sobe sozinha a impecavelmente limpa avenida Tiradentes, cujos canteiros eram bem pequenos, embora floridos. A foto é do acervo do servidor público aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro.